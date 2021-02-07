Suç örgütü lideri, polise yakalanmamak için silahlarını eşlerinin çantasında taşıyormuş



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 13 Ocak´ta yapılan operasyonla çökertilen 61 kişilik suç örgütü liderinin, biri dini nikahlı 2 eşinin olduğu ve yanındaki silahları, polise yakalanmamak için eşlerinin çantasında taşıdığı ortaya çıktı. Ayrıca örgüt üyelerinin, etkili oldukları bölgelerde uyuşturucu satışı yapan başka kişilerden uyuşturucu madde çaldıkları ve bunları kendi elemanlarına sattırdığı belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Savcılığın haklarında yakalama çıkarttığı şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapan polis, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, aralarında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Murat Takak ile aktif görevde biri komiser 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN İŞLEDİĞİ CİNAYETİ BAŞKASINA ÜSTLENDİRMİŞLER

İddiaya göre, örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak´ın, 5 Mayıs 2020´de merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi´nde Mehmet Ali Seyhan´ın tabancayla öldürdüğü olayın ardından tutuklandığı ancak daha sonra cinayeti A.B.´ye üstlendirmeye çalıştığı öğrenildi. A.B.´nin, cinayeti üstlenmeyi reddedince ailesinin evinin duvarına `kan davalısı´ yazıldığı, daha sonra da suçu üstlendiği, Tatak'ın serbest bırakıldığı ileri sürüldü. Cinayet ve yaralamaların, örgütün etkili olduğu bölgedeki uyuşturucu rantının bozulması ve uyuşturucu satışlarının azaldığı gerekçesiyle işlendiği iddia edildi.

SİLAHLARI YAKALATMAMAK İÇİN EŞİNİN ÇANTASINDA TAŞIYORMUŞ

Çeşitli suçlardan 43 kaydının olduğu öğrenilen örgüt lideri Murat Takak´ın, biri dini nikahlı 2 eşinin olduğu ve yanındaki silahları, polise yakalatmamak için eşlerinin çantasında taşıdığı ortaya çıktı. Öte yandan, örgüt üyesi olan ve `torbacı´ olarak tabir edilen sokak satıcılarının 12´şer saatlik vardiyalarla satış yaptıkları öğrenildi. Örgüt üyelerinin, etkili oldukları bölgelerde uyuşturucu satışı yapan başka kişilerden uyuşturucu madde çaldıkları ve bunları kendi elemanlarına sattırdığı ortaya çıktı.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden, aralarında Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 9´u adli kontrol şartıyla, 7´si savcılık talimatıyla, 4´ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-07 10:35:08



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