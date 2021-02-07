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Adana'da bir haftada 10 kumar baskını: 1 milyon 758 bin lira ceza

DHA

Adana'da bir haftada 10 kumar baskını: 1 milyon 758 bin lira ceza


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da son bir haftada kumar oynandığı tespit edilen 10 ayrı adrese yapılan baskında 507 kişiye toplam 1 milyon 758 bin lira ceza kesildi. Baskında kahvehanelerden birine gizli geçitle girildiği ve kumar oynandığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kentteki bazı kahvehanelerin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 10 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda kahvehanelerden birine gizli geçit ile ulaşıldığı tespit edildi. Market görünümünde olan ve gizli bölmeden kahvehaneye girildiğini tespit eden polis, içeridekilere suçüstü yaptı.
Polis, aralarında gizli geçitli kahvehanenin de olduğu 10 adreste kumar oynayan 507 kişiye pandemi kurallarını ihlalden 1 milyon 758 bin lira ceza keserken, 27 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem uyguladı.
Gizli geçitli kahvehanenin daha önce de polis tarafından kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-07 11:06:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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