Ücretsiz TYT, LGS ve AYT kurs kayıtları başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, Sanal Akademi aracılığıyla internet üzerinden ücretsiz şekilde yararlanılabilecek TYT, LGS ve AYT kurs kayıtları başladı.

Adana’da yaşayan ortaokul ve lise öğrencilerinin internet üzerinden sınırsız şekilde yararlanabileceği “Sanal Akademi” ile ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Çocuklarımızın gelişimine katkı sunacağız. MEB müfredatına uygun bu eğitim sisteminden öğrencilerimiz ücretsiz yararlanacak. Öğrencilerimizin gönüllülük esaslı bu güzel proje ile geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler "sanalakademi.adana.bel.tr" adresinden 03224580338 nolu telefondan veya Alo 153 çağrı hattından bilgi alıp başvuru yapılabilecek.

sanalakademi.adana.bel.tr adresine girecek öğrenci ve veliler kayıt ve giriş için gerekli yönlendirmelere ulaşabiliyor.

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