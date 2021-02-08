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Adana´da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

DHA

Adana´da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlüleri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 ayrı `hırsızlık´ suçundan 28 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Tayfun Şahin (30), merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi´nde, `hırsızlık´, `dolandırıcılık´ ve `sahtecilik´ suçlarından 15 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Mehmet Akkurt (33) ise Şakirpaşa Mahallesi´nde kısa süreli kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-08 09:42:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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