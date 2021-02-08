Ünal'dan sanal fotoğraf sergisi

Fotoğraf sanatçısı Gülsüm Ünal, 24 eserden oluşan sanal fotoğraf sergisi açtı.

24 eserden oluşan online sergide Toroslardaki nadide çiçeklerin fotoğrafları yer alıyor.

Son çalışmasının yazarları arasında bulunduğu uzun süreçli bir projenin ürünü olan “Toroslar ve Nadide Çiçekleri” kitabı olduğunu belirten Ünal, “Çukurova Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’yle ortak yürütülen projede, çiçeklerin sadece estetik kaygılarla görüntülenmesi dışında bilimsel tür tanımlamaları yapılmış, oluşturulmakta olan uluslar arası herbaryuma da katkı sunulmuştur. Bu sergide yer alan çiçekler ise bu projenin yansımalarındandır” dedi.

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