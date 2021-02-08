Tefeciler borcunu ödemeyen vatandaşları “eşlerini kaçırmakla” tehdit etti Adana polisinin yaptığı tefeci operasyonunda tutuklanan 6 zanlının yüzde 100 faizle borç para verdiği vatandaşlar geri ödeyeme yapamayınca “eşlerini kaçırmakla” tehdit ettiği öğrenildi Bir iş insanının tefecilerden 6.5 milyon lira para aldığı ödemek için bütün gayrimenkulünü vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tefeciler borcunu ödemeyen vatandaşları “eşlerini kaçırmakla” tehdit etti Adana polisinin yaptığı tefeci operasyonunda tutuklanan 6 zanlının yüzde 100 faizle borç para verdiği vatandaşlar geri ödeyeme yapamayınca “eşlerini kaçırmakla” tehdit ettiği öğrenildi Bir iş insanının tefecilerden 6.5 milyon lira para aldığı ödemek için bütün gayrimenkulünü vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı

İHA

Tefeciler borcunu ödemeyen vatandaşları “eşlerini kaçırmakla” tehdit etti Adana polisinin yaptığı tefeci operasyonunda tutuklanan 6 zanlının yüzde 100 faizle borç para verdiği vatandaşlar geri ödeyeme yapamayınca “eşlerini kaçırmakla” tehdit ettiği öğrenildi Bir iş insanının tefecilerden 6.5 milyon lira para aldığı ödemek için bütün gayrimenkulünü vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı

Adana'da düzenlenen tefeci operasyonunda tutuklanan 6 zanlının yüzde 100 faizle borç para verdiği vatandaşlar geri ödeyeme yapamayınca “eşlerini kaçırmakla” tehdit ettiği öğrenildi. Bir iş insanının 6.5 milyon lira para aldığı ödemek için bütün gayrimenkulünü tefecilere vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 2 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, şebekenin lideri olduğu öne sürülen Metin K., eşi Meltem, kardeşi Hasan, yeğeni Selçuk K. ile Teoman K. , İbrahim G. , Abdurrahman D. , Abdülaziz D. k, Ufuk G., İbrahim K., Cumali D., Tahir Y., Ahmet ile oğlu Mustafa K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 21 milyon 593 bin 629 TL tutarında 473 senet ve çek, alacak notlarının bulunduğu 15 defter, 18 araç satış sözleşmesi, farklı kişilere ait 14 tapu, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şebekenin, tefecilik yaparken yıllık yüzde 100, aylık ise yüzde 25'lere varan faizle para verdikleri, parasını ödeyemeyen kişilerin ev, arsa gibi değerli taşınmazlarına el koydukları, bu şekilde ödeme yapmayanları “karınızı gelir alırız, dağa kaldırırız, çocuklarınızı öldürürüz” diyerek tehdit ettikleri öğrenildi. Kentteki iş insanlarının şebekenin ağına düştükleri, ödeyemediği borçları başka isimlerden aldıkları borçlarla ödemeye çalıştıkları belirlendi.
Kentte kuyumculuk yapan Abdulaziz Ç.’nin ise adım adım borç batağına sürüklendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Abdulaziz Ç.’nin, operasyonda gözaltına alınan İbrahim G.’den 120 bin TL borç aldığı, buna karşılık da 200 bin TL’lik çek verdiği öğrenildi. Abdulaziz Ç.’nin borcunu ödeyemeyince, zanlı tarafından tanıştırıldığı Mustafa K.’den 2 milyon TL para aldığı, karşılığında da tefecinin oğlu Ahmet K.’ye 3.5 milyon TL’lik 10 adet arsasını devrettiği belirlendi.
Borçları ödenemeyecek düzeye gelen Abdulaziz Ç., şebekenin yönlendirmesiyle diğer tefecilerden de borç almaya devam ettiği öğrenildi. Abdulaziz Ç.’nin, daha sonra tanıştığı Cumali D.’den 400 bin TL borç alıp karşılığında 1.5 milyon TL’lik çek, başka bir tefeci Abdulaziz D. ’den 500 bin lira borç alıp karşılığında 750 bin TL değerindeki iki arsa, diğer tefeciler Abdurrahim D. ‘den 200 bin TL karşılığında 300 bin TL’lik çek, Hasan K. ’dan ise 200 bin TL karşılığında da 270 bin TL’lik çek verdiği öğrenildi. Toplamda iş insanının 6.5 milyon lira nakit ve çok sayıda arsasını kaybettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin, kardeşi Hasan K. ile Teoman K., İbrahim G., Abdurrahim D. ve Abdülaziz D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´nın tek kadın künefe ustası, başarısını gözyaşlarıyla anlattı
YEREL HABERLER Adana´nın tek kadın künefe ustası, başarısını ...
Adana'da aranan iki hükümlü yakalandı “Hırsızlık ve dolandırıcılık” suçlarından 33 yıl 6 ay 30 gün hapis cezasıyla aranırken yakalanan iki hükümlü cezaevine konuldu
YEREL HABERLER Adana'da aranan iki hükümlü yakalandı “Hırsızlık ve ...
Ünal'dan sanal fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Ünal'dan sanal fotoğraf sergisi
Adana´da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana´da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşıyı yaptırınca rehavete ...
Cumhur İttifakından Kozan Belediyesine destek
YEREL HABERLER Cumhur İttifakından Kozan Belediyesine destek
Adana'da sulama kanalları çöplüğe döndü
YEREL HABERLER Adana'da sulama kanalları çöplüğe döndü
Çiftçi üretiyor aracı kazanıyor Adana'da bahçede üretilip 3 liradan satılan portakal manavda 7-8 liradan, 10 liraya tarlada satılan yer fıstığının kilosu ise markette 35 liraya satılıyor Çukurovalı çiftçiler pandemi öncesi ve sonrası tarla çıkış fiyatlarında değişim olmadığını ancak raf fiyatlarının arttığını söyledi
YEREL HABERLER Çiftçi üretiyor aracı kazanıyor Adana'da bahçede ...
Adana'da altyapı çalışmaları Kıyıboyu Caddesi su isale hattı ve Yüreğir Düzce Mahallesi yağmur suyu sorunları çözülüyor
YEREL HABERLER Adana'da altyapı çalışmaları Kıyıboyu Caddesi su ...
Ücretsiz TYT, LGS ve AYT kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Ücretsiz TYT, LGS ve AYT kurs kayıtları başladı
Adana'da bir haftada 10 kumar baskını: 1 milyon 758 bin lira ceza
YEREL HABERLER Adana'da bir haftada 10 kumar baskını: 1 milyon 758 ...
Suç örgütü lideri, polise yakalanmamak için silahlarını eşlerinin çantasında taşıyormuş
YEREL HABERLER Suç örgütü lideri, polise yakalanmamak için ...
Dolandırıcılık yapmaya devam eden cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık yapmaya devam eden cezaevi firarisi ...
Silahını eşinin çantasında taşıyan çete liderinin 43 suç kaydı çıktı Adana’da polisin yaptığı çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 61 zanlıdan 41’i tutuklanırken, 28 yaşındaki çete liderinin 43 suç kaydı olduğu, ruhsatsız tabancasını da eşinin çantasında taşıdığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Silahını eşinin çantasında taşıyan çete liderinin 43 ...
Gizli geçitli kahvehanede basılanlara 1 milyon 758 bin lira pandemi cezası Adana’da yeni tip korona virüs nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu öğrenen polis yaptığı baskında aralarında gizli geçit ile ulaşılan kahvehane ile 10 yerde kumar oynayan 507 şahsa 1 milyon 758 bin lira para cezası kesti
YEREL HABERLER Gizli geçitli kahvehanede basılanlara 1 milyon 758 ...
41 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı Adana’da dolandırıcılık suçundan 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü çok sayıda kişiye ait kredi kartı ile yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 41 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı ...
Adana´dan Dubai´ye  5 ton salata ihracatı
YEREL HABERLER Adana´dan Dubai´ye  5 ton salata ihracatı
Tüketimi giderek yaygınlaşan 'kumkat' ile haftalık 400 kilo reçel yapılıyor
YEREL HABERLER Tüketimi giderek yaygınlaşan 'kumkat' ile haftalık ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadılar, çeşitli bahane ürettiler
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadılar, çeşitli bahane ...
Kısıtlamada derbiyi izlemeye ve arkadaşına ilaç götürmeye çalışanların bahanesi işe yaramadı Adana’da 100 polis, 200 bekçiyle kısıtlamayı ihlal edenlere uygulama Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: ‘Kadın hasta bari ona ceza yazmayın. Hasta kadına ceza mı yazılır?’
YEREL HABERLER Kısıtlamada derbiyi izlemeye ve arkadaşına ilaç ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında yayaya çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında yayaya çarpan otomobil ...
Mehmet Ak: “Biz iyi bir takımız”
YEREL HABERLER Mehmet Ak: “Biz iyi bir takımız”
Cüneyt Dumlupınar: “Bu galibiyeti de başkanımıza hediye ediyoruz”
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: “Bu galibiyeti de başkanımıza ...
Adana Demirspor - Ankaraspor: 2-0
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Ankaraspor: 2-0