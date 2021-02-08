Adana´nın tek kadın künefe ustası, başarısını gözyaşlarıyla anlattı



Yusuf KANTARLICan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da 3 çocuk annesi Zeynep Geyik (33), 6 yıl önce çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra ilkokul 5´inci sınıfta bıraktığı eğitimine devam etmeye karar verdi. Ortaokuldan sonra bir meslek lisesinin pastacılık bölümünden mezun olan Geyik, eşi Turgut Geyik´in (39) de desteğiyle Gaziantep´e yerleşerek künefeciliği öğrenmek için çalışmaya başladı.15 tatlı çeşidini öğrenen Geyik, Adana´ya dönerek tatlıcı dükkanı açtı. Başarı hikayesini gözyaşlarıyla anlatan Geyik, "Şu anda Adana´nın tek kadın künefe ustasıyım. Başaramazsın diyenlere örnek oldum´´ dedi. Kentte yaşayan Zeynep Geyik, 14 yıl önce Adana'da şirkette yönetici olan Turgut Geyik ile evlendi. 14 yaşında ikiz kız çocuğu ve 7 yaşında erkek çocuğu olan anne Geyik, ikiz çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra, onlardan ilham alarak kendisi de okumak istedi. Çocuklarını anasınıfına yazdıran anne Geyik, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, 1 yılda ortaokul eğitimini tamamladı. Meslek sahibi olmak isteyen Geyik, daha sonra kentte bulunan bir meslek lisesinin pastacılık bölümüne kaydını yaptırdı. Yeğeniyle birlikte pastacılık kursunda eğitim alan Geyik, mezun olduktan sonra iş yeri açmaya karar verdi. İlk önce butik pastane açmak isteyen Geyik, eşinin tavsiyesi üzerine tatlıcı olmaya karar verdi. Eşinin de desteğiyle oturdukları evi satan Geyik, mesleği öğrenmek için çocuklarıyla birlikte tatlılarıyla ünlü Gaziantep'e yerleşti. Burada kiraladığı evde yaşarken, meşhur bir tatlıcıda her gün uzun saatlerce çalışan Geyik, birçok tatlının yapımında ustalaştı. Kısa sürede 15 çeşit tatlı türü öğrenen Geyik, Adana´ya gelerek iş yeri açtı. Gaziantep'te öğrendiği 15 tatlının üzerine 10 çeşit daha ekleyen Geyik, dükkanında 25 tatlı türüyle müşterilerine hizmet vermeye başladı.

MESLEK ÖĞRENMEK İÇİN EVİNİ SATIP GAZİANTEP´E GİTTİ

Okul bittikten sonra eşiyle birlikte butik pastane açmayı düşündüklerini aktaran Geyik, "Eşim de benim kadayıf tatlılarını sevdiğimi bildiği için kadayıfçı açmayı önerdi. Okuduğum bölüm pastacılık olunca kendisine tatlıcılık işini öğrenmem gerektiğini söyledim ve Gaziantep´teki arkadaşlarımızın aracılığıyla oturduğumuz evi satıp eğitim almaya gittim. Gaziantep´e gittiğimde ünlü bir tatlıcıda işe başladım. Sabah 08:00´dan gece 03:00´lara kadar çalışarak işi öğrendim. Ardından tekrar Adana´ya gelerek şu an ki işyerimizi açtık´´ diye konuştu.

'BAŞARAMAZSIN DİYENLERE ÖRNEK OLDUM'

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan ve bunun zafer gözyaşları olduğunu aktaran Geyik, "Bana başaramazsın, yapamazsın diyenlere örnektir benim başarım. Şu anda Adana´da tek kadın künefe ustasıyım. İşletme sahibi ve usta olarak çok büyük adımlar attım. İnşallah devamı da gelecektir´´ dedi.

Zeynep ustanın tatlılarını sosyal medyadan görerek Mersin´den gelen Hasan Esen, "Arkadaşlarım burayı çok övdü. Ben de övgü üzerine geldim. En meşhur, en güzel tatlılardan alarak Mersin´e geri döneceğim´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK

2021-02-08 09:55:42



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