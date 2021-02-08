Pandemide ölenler için kapılarını açan kıraathane Adana'da duvarında 600'e yakın vefat etmiş kişinin fotoğrafı yer alan 'Ölüler Kıraathanesi' olarak bilinen Karataş Kıraathanesinde pandemi nedeniyle kapalı olan kapılar, yakınları vefat eden kişilerin çerçeveli fotoğraflarını getirmesi ile aralanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde duvarında 600'e yakın vefat etmiş kişinin fotoğrafı yer alan 'Ölüler Kıraathanesi' olarak bilinen Karataş Kıraathanesi 1 yıldır korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilerini kısıtlı imkanlar ile kabul ediyor. Kozan’da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kıraathanede kapalı olan kapılar yakınları vefat eden kişilerin resimlerini getirmesi ile aralanıyor.

İlçede 30 yıldır faaliyet gösteren sıradışı kıraathanede korona virüs nedeniyle artık ne okey taşının sesi ne de çay kaşığının bardakta çıkardığı tını duyuluyor.

Tarihi Yukarı Çarşı'da bulunan ve korona virüs salgını sonrası kısıtlı imkanlar ile kıraathanenin kapılarını aralayan Ölüler Kıraathanesi olarak nam salan Karataş Kıraathanesinin sahibi Nejat Karataş eski günleri özlediklerini belirterek, salgından uzak sağlıkla geleceğe kapılarını açmak istiyor.

Sessizliğe bürünen kıraathaneye yakınlarını kaybeden vatandaşlar fotoğraflarını çerçeveletip getirmeyi sürdürüyor. Tarihi atmosferi ve duvardaki Kozan’a özgü vefat eden vatandaşların fotoğrafları ile hatıralarını yad etmek isteyen kısa süreliğine maskelerini takarak anılarını yad etmek için ziyaret edebiliyor.

Korona virüs salgını öncesi yaklaşık 600 fotoğrafın duvarlarda yer aldığını aktaran otantik Karataş Kıraathanesi sahibi Nejat Karataş, “Fotoğraflarımız çoğaldı bugünlerde. Pandemi nedeni ile kapalıyız ama her gün kahveye geliyorum bakım yapıyorum temizliyorum. Fotoğraflarımız gelmeye başladı. Yukarı Çarşı esnafları arkadaşlarımız var. Pandemiden vefat eden olmadı ama fotoğrafı gelen 25 fotoğraf eklendi bu son süreçte. Eski günlere dönmek istiyoruz. Anılarını tazelemek için gelen oluyor. Yakınlarda Şevket Akdemir, Serdar Tanrıverdi birçok dostumuz vefat etti” dedi.

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