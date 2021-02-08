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Tefeci şebekesine olan borcunu ödeyebilmek için 6.5 milyon TL borçlanmış

DHA

Tefeci şebekesine olan borcunu ödeyebilmek için 6.5 milyon TL borçlanmış


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da tefecilik yöntemiyle 91 kişiden 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve 2 Şubat´ta düzenlenen operasyonla çökertilen 14 kişilik şebekenin, kentte kuyumculuk yapan Abdülaziz Ç.´yi adım adım borç batağına sürüklediği ortaya çıktı. Tefecilere olan borçlarını ödeyebilmek için şebeke üyesi diğer tefecilere yönlendirildiği öğrenilen Abdülaziz Ç.´nin, borcunun, yaklaşık 6.5 milyon TL´ye ulaştığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 2 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, şebekenin lideri olduğu öne sürülen Metin Kırmızıdam, eşi Meltem, kardeşi Hasan, yeğeni Selçuk Kırmızıdam ile Teoman Küçüksöğüt, İbrahim Güp, Abdurrahman Dernik, Abdülaziz Demirdirek, Ufuk G., İbrahim K., Cumali D., Tahir Y., Ahmet ile oğlu Mustafa K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 21 milyon 593 bin 629 TL tutarında 473 senet ve çek, alacak notlarının bulunduğu 15 defter, 18 araç satış sözleşmesi, farklı kişilere ait 14 tapu, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
YILLIK YÜZDE 100 FAİZ UYGULAMIŞLAR
Şebekenin, tefecilik yaparken yıllık yüzde 100, aylık ise yüzde 25'lere varan faizle para verdikleri, parasını ödeyemeyen kişilerin ev, arsa gibi değerli taşınmazlarına el koydukları, vermeyenleri de tehdit ettikleri öğrenildi. Kentteki iş insanlarının şebekenin ağına düştükleri, ödeyemediği borçları başka isimlerden aldıkları borçlarla ödemeye çalıştıkları belirlendi. Şekerleme üretimi yapan iş insanı Adnan Ö.´nün, şebeke liderinin oğlu Hasan Kırmızıdam´dan 730 bin TL para aldığı, karşılığında da 1.3 milyon TL´lik ödemeyi yapamayınca 4 arsa ve iş yerinin yüzde 5 hissesini verdiği tespit edildi. Başka bir iş insanı Muhammed Özyürek´in ise 2017 yılı sonlarında paraya ihtiyacı olduğunu söylediği Metin Kırmızıdam´dan 400 bin TL para aldığı, buna karşılık da 536 bin TL´lik senet verdiği, borcunu ödeyememesi ve tehdide uğraması üzerine 26 Ocak 2018´de intihara kalkıştığı öğrenildi.
YÜKSEK GELİRLİ KUYUMCUYU BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEMİŞLER
Kentte kuyumculuk yapan Abdülaziz Ç.´nin ise adım adım borç batağına sürüklendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Abdülaziz Ç.´nin, operasyonda gözaltına alınan İbrahim Güp´ten 120 bin TL borç aldığı, buna karşılık da 200 bin TL´lik çek verdiği öğrenildi. Abdülaziz Ç.´nin borcunu ödeyemeyince, Güp tarafından tanıştırıldığı Mustafa K.´den 2 milyon TL para aldığı, karşılığında da tefecinin oğlu Ahmet K.´ye 3.5 milyon TL´lik 10 adet arsasını devrettiği belirlendi.
BORCU 6.5 MİLYON TL´YE ULAŞMIŞ
Borcu ödenemeyecek düzeye gelen Abdülaziz Ç.'nin, şebekenin yönlendirmesiyle diğer tefecilerden para almaya devam ettiği öğrenildi. Abdülaziz Ç.´nin, daha sonra tanıştığı Cumali D.´den 400 bin TL para alıp karşılığında 1.5 milyon TL borçlandığı, başka bir tefeci Abdülaziz Demirdirek´ten 500 bin lira borç alıp karşılığında 750 bin TL değerindeki iki arsa, diğer tefeciler Abdurrahim Dernik´ten 200 bin TL alıp karşılığında 300 bin TL´lik çek, Hasan Kırmızıdam´dan ise 200 bin TL alıp, karşılığında  270 bin TL´lik çek verdiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin, kardeşi Hasan Kırmızıdam ile Teoman Küçüksöğüt, İbrahim Güp, Abdurrahim Dernik ve Abdülaziz Demirdirek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-08 10:38:52

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