Adana’yı ağ gibi saran sulama kanalları çöplüğe döndü Bereketli topraklara hayat veren sulama kanalları pislik içinde Suların kesilmesiyle farelerin gezdiği, çöplerin atıldığı sulama kanalları kötü koku ve görüntüye neden oluyor

Adana'da kent merkezini ağ gibi saran ve Çukurova’nın bereketli tarım arazilerine hayat veren sulama kanalları, suların kesilmesiyle adeta çöplüğe döndü. Kanallarda temizlik yapılmadığı için de çöplerin yaydığı koku ve farelerin gezmesi halk sağlığını tehdit etmeye başladı.

Çukurova’nın bereketli topraklarına can suyu veren sulama kanalları, kente görsel bir güzellik katıyor. Ancak kış mevsimi nedeniyle suyu kesilen ve boş kalan kanallar, bilinçsiz vatandaşların her türden çöpünü atmasıyla, adeta kent çöplüğüne dönüştü. Ayrıca farelerin gezdiği, sebze, meyve, oyuncak, plastik şişe ve lastik gibi çöplerin atıldığı sulama kanalları, temizlenmediği içinde kötü koku ve görüntüye neden oluyor.

Kanal kenarında yürüyüş yapan Mehmet Ömürlübay isimli vatandaş, “Her şeyi atıyorlar içine. Ayda veya 15 günde bir buranın temizlenmesi lazım. Bizim insanlarımızda da var. Gelişi güzel atıyorlar. Pazarcı esnafı da çöpleri atıyor buraya. Pazar kurulmasa daha iyi olur. Temizlenmediği zaman koku da oluyor. Herkesin dikkatli olması lazım” diye konuştu.

Öte yandan çevredeki vatandaşların kanal içerisine fare tuzağı yerleştirdiği görüldü.

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