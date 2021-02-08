Ceyhan'da sokak hayvanlarına barınak

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için "Haydi Sen de Bir Yuva Kur" projesiyle alınan 10 kulübe, ilçenin belli noktalarına mamayla birlikte bırakıldı.

Ceyhan Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Av. Burak Türker, ‘‘Haydi Sen de Bir Yuva Kur’’ diyerek bu sokak hayvanlarını bu süreçte unutmadıklarını ifade etti. Korona virüs ve soğuk hava nedeniyle yaşam koşulları zorlaşan sokak hayvanlarına bir nebze de olsa yardım edebilmenin çok güzel olduğunu ifade eden Türker, "Pandemi sürecinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı mevcut. Tabi bu sırada sokak hayvanlarımızın da gerek barınma, gerekse yeme ihtiyaçları bulunmaktadır. Bizde bunları karşılama adına Ceyhan Ülkü Ocakları olarak bir çalışma yürüttük. Bunlardan bir tanesi ise sokak hayvanlarına kulübe temini. Ceyhanımızın belirli parklarına şimdiye kadar 10 adet kulübe ve mama kapları yerleştirdik" dedi.

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