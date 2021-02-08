Altın kızlarda galibiyet sevinci

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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle kurulan Adasokağı Spor Kulübü, Hentbol 1. Liginde Maltepe Spor Kulübünü mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi 16. Hafta müsabakalarında Maltepe Spor Kulübü’yle karşılaşan Adasokağı Spor Kulübü, rakibin i3128’lik skorla yendi.

Sosyoekonomik gelir düzeyi bakımından dezavantajlı olan ailelerin kızlarının sportif faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla kurulan ve kurulduğu günden beri liglerde büyük başarılara imza atan Adasokağı Spor Kulübü'nün yöneticileri, gereken emek verildiğinde hiçbir başarının imkansız olmadığını kanıtladıklarını söyledi.

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