Hattat Ahmed Fatih Andı dualarla uğurlandı

İstanbul'da vefat eden Hattat Ahmed Fatih Andı, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı’nın 91 yaşındaki babası Hattat Ahmed Fatih Andı, Adana Asri Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Hattat Andı’nın oğulları Muhammet Fatih Andı, Mustafa Fatih Andı, Tahir Fatih Andı ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları, protokol üyeleri, bazı şair ve yazarlar katıldı.



Hattat Ahmed Fatih Andı kimdir?

Hattat Ahmed Fatih Andı, Hattat Hamid Aytaç’ın önemli talebelerinden, hat sanatının duayenlerindendi. Andı, Bediüzzaman Saidi Nursi ve Mahmut Sami Ramazanoğlu ile birlikte İstanbul’da Muhammed Es’ad Erbili hoca efendinin kelâmiye medresesinde okuyan hoca Muhammed Fatih’in oğludur.

Ahmet Fatih Andı, çocuk yaşta İslami ilimlere ve sanata meraklıydı. 1960 yılında dünya çapında tanınan sanatçılardan Hattat Hamid Aytaç’la tanıştı ve hüsni hat dersleri almak için her ay Adana'dan otobüsle İstanbul'a gelip bir hafta otelde kalarak meşk etmeye başladı.

Talebelerine “Ben sanatımı öğretmem, çalacaksın. Ayık olacaksın, kalemin cilvelerini kaçırmayacaksın” diyen Hamid Aytaç'tan hat derslerini 10 yılda tamamlayan Ahmet Fatih Andı, icazetini H. 1391M. 1971 yılında aldı.

Ahmet Fatih Andı'nın Adana'da AdanaTarsus yolu üzerindeki Paktaş Camii ve Hacı Mahmut Gülek Camii’nde hatları bulunuyor.

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