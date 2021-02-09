Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, son bir haftada `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 208 şüpheliden 28'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 1 7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 146 adrese baskın yapıldı. 208 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 2 kilo 260 gram esrar, 1 kilo 205 gram bonzai, 580 uyuşturucu hap, 312 gram kokain, 70 gram metamfetamin, 51 gram eroin, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28´i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla, 179´u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-09 09:43:43
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