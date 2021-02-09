Çalışkan: "Bir milletin asıl gücü inançlı ve imanlı gençliğidir"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Geçmiş senelerde de gördük ki; bir milletin asıl gücü; tankı, topu, tüfeği değil inançlı ve imanlı gençliğidir" dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Milli Gençlik Vakfı Ankara Şubesi Üniversite Komisyon Başkanı Muhammed Musab Mutlu ve üyeler, ASKON Adana Şubesini ziyaret etti.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, ziyarette, “Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olan AGD’nin önce ahlak ve maneviyat diyerek gençliğimizin vazgeçilmez değerlerine sahip çıkmaktadır. Geçmiş senelerde de gördük ki; bir milletin asıl gücü; tankı, topu, tüfeği değil inançlı ve imanlı gençliğidir. Bu nedenle AGD Ankara’nın üniversitedeki temsilcileri olarak sizler çok önemli bir vazife icra ediyorsunuz. Rabbim bu önemli vazifede sizlerin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

AGD Ankara Üniversite Komisyon Başkanı Muhammed Musab Mutlu, teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler vererek faaliyetlerden bahsetti. Sorumluluklarının farkında olduğunu ve üstlendikleri görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Mutlu, günün anısına ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'a Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "Fırtınalara yön veren, kelebeklerin kanat çırpışıdır" sözünün yazılı olduğu tablo takdim etti.

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