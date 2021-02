Prof. Dr. Çevik: Adana´da görülen oluklu balina, dünyanın ikinci büyük balina türü (2)

New York borsası yükselişle kapandı



BALIKÇILAR, O ANLARI ANLATTI

Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçı teknesiyle denize açıldıkları sırada 15 metre uzunluğundaki oluklu balinayla karşılaşan ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden balıkçılardan Fatih Kaymaz (40) ile teknenin kaptanı Atilla Kürü (36), yaşadıkları o anları DHA muhabirine anlattı. Balinayı ilk olarak teknenin kaptanı Atilla Kürü´nün gördüğünü kaydeden Fatih Kaymaz, "Kaptanımız bağırınca durumu fark ettik. Hemen telefonuma sarıldım. Yarım saat görüntülemeye çalıştık. Şansımız yaver gitti ve tekneye yanaştı. Ön tarafa gelerek bize güzel bir poz verdi. Biz de bu anları ölümsüzleştirdik. Bu olay 50-60 yılda bir olur. Bu olay bizi çok heyecanlandırdı. İlk gördüğümüzde yaklaşık 15 metrelik boyundan dolayı biraz korktuk ama balinanın bize zarar vermeyeceğini biliyorduk. Çocukluğumdan beri denize giderim, daha böyle bir olaya şahitlik etmemiştim. Karataş´ın güzel bir balinası oldu. Onu seviyoruz. Umarım karaya vurmaz" dedi.

`25 YILDIR DENİZDEYİM, İLK KEZ GÖRDÜM´

Teknenin kaptanı Atilla Kürü ise ilk gördüğü an panik yaşadığını ve arkadaşlarına 'balina, balina' diye bağırdığını söyledi. Arkadaşlarının ilk etapta kendisine inanmadığını dile getiren Kürü, "Sonra onlar da durumu fark etti. Hemen `video çekin´ diye uyardım. Yanımıza gelip öyle bir poz verdi ki inanılmazdı. Ben 36 yaşında, 25 yıldır denizlerden çıkmayan bir insanım. İlk defa balina gördüm. Hayatımda daha önce ne böyle bir şey duymuş ne de görmüştüm. Büyük bir püskürtüyle fark ettim. Sonra zaten pozunu verip, çekip gitti" diye konuştu.

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Karataş Can ÇELİK

2021-02-09 11:51:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.