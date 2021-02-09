Çamaşırhaneye ihtiyaç sahiplerinden yoğun talep

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Şakirpaşa Mahallesinde, uluslararası iş birliğiyle hayata geçirdiği çamaşırhanede günde ortalama 40 yıkama işlemi gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğünden verilen bilgide, Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliğiyle yürütülen “Entegre Hizmet Temini ve Sosyal Uyumu Adana’daki Belediye Göçmen ve Mülteci Merkezi ile Destekleme” projesi kapsamında oluşturulan Çamaşır Yıkama Merkezi, Şakirpaşa Mahallesi 42109 Sokak No:49/A adresinde hizmet verdiği belirtildi.

24 Eylül 2020 tarihi itibariyle faaliyete geçirilen merkezde 2020 yılında toplam 1.750 yıkama, 41 kurutma hizmeti verildiği belirtilerek, "Çamaşırhanemiz ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve koron virüs salgın sürecinde maddi desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan, temel ekonomik ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorluk çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve göçmenlerin hayatına bir nebze olsun maddi destek sağlanmaktadır" denildi.

Günde ortalama 40 yıkama yapılan merkezden 2021 Ocak ayında 617 kişi faydalandı ve bu ayda toplam 915 yıkama/kurutma hizmeti verildi.

Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceği çamaşırhanede çamaşırların yıkanması için gerekli deterjan ve yumuşatıcı vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğunluk oluşmaması açısından vatandaşların 0322247 22 16 nolu telefondan bilgi alarak çamaşırhaneden faydalanabilecek.

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