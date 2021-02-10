Kadınlar mahallelerini kendileri temizliyor Adana'da kadınların temizlik konusunda evlerinde gösterdikleri titizliği yaşadıkları mahallelere yansıtacakları uygulama başladı Sosyal güvence sağlanan kadınlar evlerini ve ailelerini ihmal etmeden yarı zamanlı çalışıp sokakların temizliğini yapıyor

Adana'da kadınların temizlik konusunda evlerinde gösterdikleri titizliği yaşadıkları mahallelere yansıtacakları uygulama hayata geçirildi. Kadınlar kendi yaşam alanlarında yarı zamanlı çalışıp, evlerini ve ailelerini ihmal etmeden sokakların temizliğini yapıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş’la birlikte Pınar Mahallesinde yarı zamanlı temizlik görevini yapan kadınların çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinlerinin uygulamayla ilgili tepkileri ve düşünceleri hakkında bilgi alan Başkan Akay, uygulamayı Seyhan’daki tüm mahallelere yaymayı planladıklarını söyledi.

Temizlik ile hijyenin öneminin halk sağlığı açısından önemine dikkat çeken Başkan Akay, çok yönlü bir uygulamalı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kadınların temizlik konusunda evlerinde gösterdiği titizliği, yaşadıkları mahallelere de yansıtacaklarına inandıklarını dile getiren Başkan Akay, “Mahallelerimizin temiz kalmasını istiyoruz. Bunu de titizlikleri nedeniyle en iyi kadınların yapacağını düşünüyoruz. Bu projeyle kadın istihdamını artırıp, onların sosyal güvenceye kavuşmalarını istedik. Mahallelerini de kendi evleri gibi görüp temizleyen kadın emekçilerimiz yarı zamanlı olarak çalışacaklar. Böylece evlerindeki işleri aksatmayıp, ailelerini de ihmal etmeyecekler” diye konuştu.

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