Kaymakam Sarı şehit ailelerinin dualarıyla göreve başladı

Adana'nın Tufanbeyli İlçe Kaymakamlığına atanan Abdullah Sarı, görevinin ilk gününde şehit ailelerini ziyaret edip hayır dualarını aldı.

Şehit Hakan Atan, şehit Mesut Alcı ve şehit Mustafa Atikoğlu'nun ailelerini ve kabrini ziyaret eden Kaymakam Sarı, şehit ailelerinin hayır duaları ile ilçedeki görevine başladı.

Kaymakam Abdullah Sarı’ya İlçe Emniyet Amiri Devlet Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Savaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Fakı Yentürk eşlik etti.

Kaymakam Abdullah Sarı, Tufanbeyli'nin gelişmesi büyümesi için özveri ile çalışacağını belirterek, “Ülkemiz için canını veren yiğitlerin ailelerini ziyaret etme hem de onların hayır duasını almak amacıyla ailelerimizi bundan sonrada ziyaret edeceğiz, her zaman yanlarında olup sorunları ve taleplerini yerinde dinlemeye devam edeceğiz" dedi.

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