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Babasının öldürdüğü kocasını evde 3 gün sakladı Adana’da 3 yıldır kayıp olan şahsın kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle tartıştığı sırada kayınbabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, kadının eşi öldükten sora telefonundan kendi telefonuna “yurt dışına çalışmaya gidiyorum” diyerek SMS attığı, cesedi de 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı

İHA

Babasının öldürdüğü kocasını evde 3 gün sakladı Adana’da 3 yıldır kayıp olan şahsın kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle tartıştığı sırada kayınbabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, kadının eşi öldükten sora telefonundan kendi telefonuna “yurt dışına çalışmaya gidiyorum” diyerek SMS attığı, cesedi de 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı

Adana’da 3 yıldır kayıp olan şahsın kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle tartıştığı sırada kayınbabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, kadının eşi öldükten sonra telefonundan kendi telefonuna “yurt dışına çalışmaya gidiyorum” diyerek SMS attığı, cesedi de 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.
Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesinde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven’in eşi Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kocasının kayıp olduğunu söyleyerek başvuruda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi. Güven’in ölmüş olabileceğini değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

Okul müdür yardımcısıyla aşk iddiası
Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Demirci Güven’in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.
Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak günü baskın yaptı. Nazmiye Demirci Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eşinin cesedini torbayla taşımış
Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci’nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi. Güven, olayın ardından eşinin cesedini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Demirci Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Cesedi çocuğunun olduğu evde 3 gün sakladı
Polisin yaptığı çalışmanın ardından cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Nazmiye Güven’in, babası Ahmet Demirci’nin tabancayla öldürdüğü Mustafa Güven’in cesedini, 3 gün boyunca çocuğunun da bulunduğu evin banyosunda sakladığı öğrenildi. Cesetten çıkan kokunun artması üzerine çevredekilerin şüphelendiği, bunun üzerine Nazmiye Güven’in babası ile cesedi torbaya koyup götürdükleri, ara ara da bölgeye giderek kontrol ettikleri belirlendi.

Eşinin telefonundan kendine SMS attı
Öte yandan Mustafa Güven’in ailesinin şüphelenmesi üzerine Nazmiye Güven’in, eşinin çalışmak için yurtdışına gittiğini, kimseyle görüşmek istemediğini söylediği öne sürüldü. Bu iddiasını somutlaştırmak için de cinayetin ardından eşinin cep telefonundan kendisine ve Mustafa Güven’in kardeşi Latif Güven’e, “Ben çalışmak için yurtdışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum” şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi.
Mustafa Güven’in ablası Fadime Tabak, kardeşinin cesedinin atıldığı yere gelerek, “Latif’e mesaj gelmiş. Yüreğim hopladı böyle. Kardeşim böyle yapmazdı. Şehir dışına çıkmadan önce hep yanıma gelir helallik alırdı. ‘Benim bir tane ablam’ var derdi. Mesajı alıp ben onun evine gittim ve meğerse o gün kardeşim yukarıda tuvalette bekliyormuş. 3 gün sonra bir daha gittim. Oğlum kuzeni Göktuğ’a bu koku ne diye sormuş. Göktuğ da annem orada bir şey yıkadı. Onun kokusudur demiş. Benim oğlum kan kokusunu bile almış hep” dedi.
Güven’in SMS gelen kardeşi Latif Güven ise, “Abimin cesedini 3 gün evde saklamışlar tuvalette. Sonra da üstünü örtüp buraya getirip atmışlar. Hepsini ikisi getirmiş. O adamı ikisinin getirmesi imkansız. Bu gelen mesajın üzerine bir de benimle kayıp başvurusuna geldiler. Meğerse hep kendisi atmış mesajı abimin ağzından” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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