FETÖ'den aranan eski Merkez Bankası müfettişi dağ evinde yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında şüpheli olarak aranan eski Merkez Bankası müfettişi C.A., saklandığı dağ evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY şüphelisi eski Merkez Bankası müfettişi C.A'nın Kozan ilçesine bağlı Çamdere Mahallesi'ndeki yayla evlerinin yakınındaki bir ormanlık alanda dağ evinde saklandığı belirlendi. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonla C.A. gözaltına alındı. Kozan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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