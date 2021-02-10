Tarladan tezgaha fiyat farkı nasıl azaltılabilir Gıda enflasyonunu düşürmek için çiftçiden 9 öneri Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Herkesin makul ölçülerde kar marjıyla çalışması ve bu pazarlama zincirinin devlet tarafından denetlenerek regüle edilmesi ve kurala uymayanların cezalandırılması gerekiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarladan tezgaha fiyat farkı nasıl azaltılabilir Gıda enflasyonunu düşürmek için çiftçiden 9 öneri Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Herkesin makul ölçülerde kar marjıyla çalışması ve bu pazarlama zincirinin devlet tarafından denetlenerek regüle edilmesi ve kurala uymayanların cezalandırılması gerekiyor”

İHA

Tarladan tezgaha fiyat farkı nasıl azaltılabilir Gıda enflasyonunu düşürmek için çiftçiden 9 öneri Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Herkesin makul ölçülerde kar marjıyla çalışması ve bu pazarlama zincirinin devlet tarafından denetlenerek regüle edilmesi ve kurala uymayanların cezalandırılması gerekiyor”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yıllardır şikayet edilen ve enflasyonun ana nedeni olarak gösterilen tarla ile tezgah fiyatlarındaki uçurumun önlenmesinin formülünü 9 maddede açıkladı.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, tarla ile tezgah arasındaki fiyat farkının sadece tüketiciler için değil tarım sektörü için de önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, “Çünkü, fiyatların düşmesi tüketimin artması, tüketimin artması ise üretimin artarak üreticiye daha fazla kazanç anlamına gelmektedir” dedi.
Çalışan kesimin yüzde 17’sini oluşturan çiftçi kesiminin aileleriyle yaklaşık 25 milyona yakın bir nüfus olduğuna vurgu yapan Doğru, “Dolayısıyla çiftçi kesimi de Türkiye’deki en büyük tüketici grubudur. Tarla ve tezgah fiyatlarındaki farktan çiftçimiz de rahatsızdır. Ayrıca çiftçinin hak ettiği emeğinin gerçek karşılığını başka kesimlerin aldığını görmek camiamızı da üzmektedir” diye konuştu.

Makul kar marjı, sıkı denetim
Mutlu Doğru, “Ancak unutulmamalıdır ki tarla fiyatı ile tezgahtaki tüketici fiyatları, turfanda yazlık üretilen ürünler ile serada kışın üretilen ürünlerin fiyatları arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Burada önemli olan, herkesin makul ölçülerde kar marjıyla çalışması ve bu pazarlama zincirinin devlet tarafından denetlenerek regüle edilmesi ve gerekirse kurala uymayanların cezalandırılması gerekliliğidir” görüşünü dile getirdi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaş meyve ve sebze üreticilerinin hakkını koruyarak, tüketiciye de en uygun fiyatlarla ürün sunmak için yapılması gereken düzenlemeye ilişkin önerilerini ise 9 maddede şöyle özetledi:
“ 1 Çiftçimizin üretim maliyetlerini düşürmek, ucuz girdi ve finansman temini ile üretime destek olmak ve üretimin devamlılığını sağlamak temel hedef olmalıdır.
2 Özellikle yaş meyve ve sebzede iklimsel sebepler veya plansız üretim sebebiyle arz dalgalanması olan ürünlerde fiyat hareketliliği kaçınılmazdır. TARSİM sigortasının yaygınlaşması ve havza bazlı destekleme modelinin tüm ürünler için daha dar kapsamlı, siyasi baskıdan uzak olarak tarım il ve ilçe teşkilatlarınca uygulanmaya konması gerekir.
3 Yaş meyve ve sebze ticaretinde hal sistemi tarafların da görüşleriyle yeniden değerlendirilmeli, tüm taze tarımsal ürünlerin ticaretinin yapıldığı, soğuk havaların olduğu merkezi hal kompleksleri inşa edilerek, hal sayısı azaltılmalıdır. Hallere ürün giriş ve çıkışı daha sıkı kontrol edilmeli, her tüccarın alış ve satış fiyatları elektronik ortamda izlenerek, hale giren herkesin göreceği şekilde yayınlanmalıdır.
4 Tüm yaş meyve ve sebzede KDV oranı sıfırlanmalıdır.
5 Market zincirlerinin direk çiftçiden aldığı ürünleri rüsum vergisi ve komisyon ödemeden, hale sadece bildirim yaparak paketlemesi, aracı sayısını azaltması ve makul kar oranlarıyla tüketiciye sunması, ancak sözleşmeli üretim modeliyle mümkün olmalıdır. Çiftçiyle üretim sezonu başında girdi maliyeti için avans ödemesi de yaparak sözleşme yapması şartıyla, sabit alım fiyatıyla ürün alım sözleşmesi yapılması kamu bankaları aracılığıyla ucuz finansman ile teşvik edilmelidir.
6 Market zincirlerinin çiftçiden, kooperatiflerinden veya birliklerinden direkt temin ettikleri ürünlerin satışında kar marjı, ödeme vadesi ve son hasat tarihi düzenlenmeli, marketlerin keyfi uygulamasına bırakılmamalıdır.
7 Çiftçilerin birleşerek kooperatifleşmesini teşvik etmek için çiftçi kooperatifleri veya birliklerinden satın alınan ürünlere KDV, stopaj, borsa tescil ve rüsum indirimleri ile sübvanse edilmiş finansman ve nakliye desteği verilmelidir. Kooperatif ve birliklerin ürün pazarlaması teşvik edilmeli, belediyelerce satış noktası açılması için ücretsiz yer temin edilmelidir.
8 Yaş meyve ve sebze fiyatlarını düşürmek için ithalat yolunu açmak üretimin sürekliliğine olumsuz yansıyacağından, iç ticaret dengelerine ithalat ile müdahale yapılmamalıdır. Plansız üretim sonucu tarlada veya dalında çürümeye terk edilen ürünler, acil ihracat teşviki ile ekonomiye kazandırılmalıdır.
9 Verimliliği artırmak ve doğru tarımsal verilerin elde edilmesi önceliğimiz olmalıdır. Bu konuda yeni teknolojilerin kullanımı ile TARBİL ve TARSEY gibi Tarım Bakanlığı projelerinin tekrar gündeme alınması gerekir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cüneyt Dumlupınar: “Adanaspor bizim için ebedi dost, ezeli rakip” Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: “Allah inşallah kazanmayı nasip eder”
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: “Adanaspor bizim için ebedi dost, ...
Emrah Bayraktar: “Adana Demirspor’u zor bir maç bekliyor!” Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar: “Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz” “Adana’da ilk derbim olacak”
YEREL HABERLER Emrah Bayraktar: “Adana Demirspor’u zor bir maç ...
FETÖ'den aranan eski Merkez Bankası müfettişi dağ evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan eski Merkez Bankası müfettişi dağ ...
Korona yuvası cadde Covid-19 pozitif sayısı 8 binin altına düşmezken, Adana’da bir caddede bekçilerin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye dikkat etmeden dolaşan vatandaşlar dikkat çekti
YEREL HABERLER Korona yuvası cadde Covid-19 pozitif sayısı 8 binin ...
Doğu Türkistanlı aile 6 yıldır evlatlarını göremedi Baskılardan kaçarak Türkiye’ye sığındılar, gözyaşlarıyla yardım istediler Anne A.K.: “Çin bizim özgürlüğümüzü almaya, Türk milleti olduğumuzu unutturmaya çalışıyor” Baba İ.Ö.: “Özgürce Müslüman olarak yaşamamızı istemiyorlar” “8 yaşındaki kızım Kuran-ı Kerim öğrendiği için cezaevine atıldı”
YEREL HABERLER Doğu Türkistanlı aile 6 yıldır evlatlarını ...
Makaron deposuna baskın Adana'da bir depoda 2 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Makaron deposuna baskın Adana'da bir depoda 2 milyon ...
Babasının öldürdüğü kocasını evde 3 gün sakladı Adana’da 3 yıldır kayıp olan şahsın kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle tartıştığı sırada kayınbabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, kadının eşi öldükten sora telefonundan kendi telefonuna “yurt dışına çalışmaya gidiyorum” diyerek SMS attığı, cesedi de 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Babasının öldürdüğü kocasını evde 3 gün ...
İnternetten uyuşturucuyu özendirenler yakalandı Adana’da internetten uyuşturucuyu özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER İnternetten uyuşturucuyu özendirenler ...
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon
YEREL HABERLER Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon
Adana´da 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi
Eşinin cesedini 3 gün banyoda saklayıp, şüphe çekmemek için cep telefonundan mesaj göndermiş
YEREL HABERLER Eşinin cesedini 3 gün banyoda saklayıp, şüphe ...
Fıstık çamları ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Fıstık çamları ekonomiye kazandırılacak
Kaymakam Sarı şehit ailelerinin dualarıyla göreve başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Sarı şehit ailelerinin dualarıyla göreve ...
Kozan'da yol kenarlarındaki ağaçlar budanıyor
YEREL HABERLER Kozan'da yol kenarlarındaki ağaçlar budanıyor
Çocukların kullandığı boyalarda kanser tehlikesi
YEREL HABERLER Çocukların kullandığı boyalarda kanser tehlikesi
Kozan Adana’nın en kalabalık 6. ilçesi oldu
YEREL HABERLER Kozan Adana’nın en kalabalık 6. ilçesi oldu
Kadınlar mahallelerini kendileri temizliyor Adana'da kadınların temizlik konusunda evlerinde gösterdikleri titizliği yaşadıkları mahallelere yansıtacakları uygulama başladı Sosyal güvence sağlanan kadınlar evlerini ve ailelerini ihmal etmeden yarı zamanlı çalışıp sokakların temizliğini yapıyor
YEREL HABERLER Kadınlar mahallelerini kendileri temizliyor Adana'da ...
Önce seslendiler, sonra tabancayla yaraladılar
YEREL HABERLER Önce seslendiler, sonra tabancayla yaraladılar
Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Meclisinde gündem maddelerinin yarısı iade edildi
YEREL HABERLER Meclisinde gündem maddelerinin yarısı iade edildi
Çamaşırhaneye ihtiyaç sahiplerinden yoğun talep
YEREL HABERLER Çamaşırhaneye ihtiyaç sahiplerinden yoğun talep
Prof. Dr. Çevik: Adana´da görülen oluklu balina, dünyanın ikinci büyük balina türü (2)
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çevik: Adana´da görülen oluklu balina, ...
Mustafabeyli'de dip bucak temizlik
YEREL HABERLER Mustafabeyli'de dip bucak temizlik
Çalışkan: "Bir milletin asıl gücü inançlı ve imanlı gençliğidir"
YEREL HABERLER Çalışkan: "Bir milletin asıl gücü inançlı ve imanlı ...