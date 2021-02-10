Kozanspor FK - 52 Orduspor FK: 0-0

Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), Murat Taşçıkar (xx), Cem Harman (xx)

KOZANSPOR FK: Engin Tuna (xxx) Hakan Can Çimen (xx), İlkay Gül (xx), Mustafa Çiçekli (xx) (Dk 84 Canpolat Çelik ?), Sirac Susancak (xx), Oğuzhan Gençer (xx) (Dk.84 Ebubekir Berke Tambay ?), Özcan Atalay (xx), Kaan Yılmaz (x) (Dk.66 Mustafa Çay x), Erdal Kaya (xx) (Dk. 60 Yiğit Gümüş x), Ahmet Çelik (xx), İbrahim Burak Doğan (x) (Dk 60 Yiğit Kadıoğlu x)

52 ORDUSPOR FK: Taha Ayan (xx) - Yusuf Avcılar (xx), Hasan Genç (xx), Hakan Doğru (xx) (Dk. 70 Eyüp Poyraz ?), Eşref Korkmazoğlu (xx), Ali Kemal Başaran (xx), Gürkan Arslan (xx), Gökhan Erdöl (xx), Şükrü Kaan Kılıçaslan (xx), Sebahattin Usta (xx) (Dk.75 Yavuz Alemdar), Halil İbrahim Pekşen (xx) (Dk. 57 Oğuzhan Birben x)

SARI KARTLAR: Hakan Can Çimen, Ahmet Çelik, Oğuzhan Gencer, Yiğit Gümüş, Engin Tuna (Kozanspor FK)Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup 19'uncu hafta mücadelesinde Kozanspor FK evinde konuk ettiği 52 Orduspor FK ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-02-10 15:40:09



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