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Adana Demispor Başkanı Murat Sancak göreve devam etme kararı aldı! Başkan Sancak, iki hafta önce aldığı görevi bırakma kararından vazgeçtiğini duyurdu

İHA

Adana Demispor Başkanı Murat Sancak göreve devam etme kararı aldı! Başkan Sancak, iki hafta önce aldığı görevi bırakma kararından vazgeçtiğini duyurdu

TFF 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor Kulübü Başkan Murat Sancak, iki hafta önce aldığı görevi bırakma kararından vazgeçti.
27 Ocak'ta, Ömer Şişmanoğlu transferi nedeniyle kendisine taraftarların yönelttiği eleştiriler sonrası anlaşmayı iptal eden Başkan Sancak istifa kararı almıştı. Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevde kalmasının mümkün olmadığını belirterek, "Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum; Adana Demirspor’a sahip çıkın. Yetkiyi devredeceğim kişi, yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Murat Sancak, bugün yaptığı yazılı açıklamayla kararından vazgeçtiğini duyurdu. Bu kararı almasında, kendisine yapılan baskıların etkili olduğunu ifade eden Sancak, şunları dile getirdi:
“Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. Başkanlığı bıraktığımı açıkladıktan sonra 45 gün sosyal medyadan uzak günler geçirdim ve gördüm ki insan huzurlu olabiliyormuş. Kendimle baş başa kaldığımda 2.5 yılın muhasebesini yaptım. İyisiyle, kötüsüyle kah coşku duyduğumuz kah üzüldüğümüz dönemler oldu. Aslında asıl güzel olan camia olarak bir bütün oluşumuzdu. Son günlerde yaşadığımız olay beni derinden üzdü çünkü taraftarlar arasında huzursuzluk (Biraz da olsa) bana karşı tepki olmuştu. O günde ailemle birlikte annemlerdeydik. Kendi kendime bu takım için gecemi gündüzümü, işimi, dostlarımı ve ailemi ihmal etmeme rağmen (parayı bile saymıyorum) memnun edemiyorsam durmanın bir anlamı yok dedim. Transfer etmek istediğim futbolcuyu karşılıklı çifte telli oynamak için değil Adana Demirspor’un menfaati hedefimdi. Almadan önce de istişare yapmış olmama rağmen daha sonra aynı taraftan tepki gelince bu duruma geldik.
Bu zaman zarfında taraftarlarımız büyük incelik göstererek sosyal medya üzerinden birçok defa #BuHikayeSancaksızOlmaz hastagı açarak durumu ülke gündemine kadar taşıdılar. Birçoğu telefonla arayarak gitmemem doğrultusunda ricacı oldular. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Büyükşehir ve Belediye Başkanlarımız, Adana’nın ileri gelenleri, iş insanları, çalışanları arayarak yarı yolda bırakmamamı istediler. Adana’ya gelmeden önceki akşam anneme uğradığımda bana sana bırak demiştim ama yarı yolda bırakmaz olmaz dedi. İnşallah şampiyon olursunuz dedi. Adana’ya gelerek futbolcularla, taraftar gruplarıyla, yöneticilerle ve değişik kesimlerle yaptığım görüşmelerden sonra başkanlığa devam etme kararı aldım.
Şu geçen zamanda tekrar net gördüm ki çalışanlarıyla, taraftarlarıyla, yönetimimizle, futbolcusuyla ve sempati duyanlarımızla çok büyük bir camiayız. Bu nedenle Adana Demirspor’u kurumsallaştırmak, geleceğe sağlam adımlarla götürmek ve gelecekte kendi ayakları üzerinde yaşamak. Ayrıca bu kulüp üzerinden menfaat sağlamayı bekleyen, emelleri olanların hayallerini sonlandırmak için, daha güçlü, daha bilinçli ve daha yüksek sesle durmak yok yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun.”
Murat Sancak’ın göreve devam edeceğini açıkladığı paylaşım, Adana Demirspor’un sosyal medya hesabından da "Başkanımız Murat Sancak'ın duyurusu" notuyla paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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