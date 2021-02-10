Son düzlükte can pazarı; jokey, dili boğazına kaçan arkadaşının canını kurtardı (2)



'HIŞMAN ÇİZİK, FAIR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLMELİ'

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda geçen hafta cumartesi günü son düzlükte birbirlerine takılan atların düştüğü kaza anına şahit olan Fanatik Gazetesi Hipodrom Yazarı Ercan Fırtına, yerde hareketsiz kalan apranti Harun Çanakçı'ya müdahale ederek boğazına kaçan dilini çıkarıp, hayatını kurtaran jokey Hışman Çizik'in yılın Fair Play ödülüne aday gösterilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN KAHRAMANI OLDU

Jokey Hışman Çizik'in örnek bir davranış sergilediğini belirten Ercan Fırtına, "Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında olduğu gibi sıklıkla olmasa da maalesef böyle talihsiz olaylara denk gelebiliyoruz. Bunlardan biri de Yeşiloba Hipodromu'nda yaşandı. Günün son koşusunda 3 atımız ortada bir neden yokken, nasıl olduğunu da anlamadık, birbirine takılarak düştü. 40 yılda bir olacak bir olay. Bu kazada jokeylerden birinin o an içerisinde dilini yutması ve hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı diğer düşen jokeylerden Hişman Çizik belki de bir insanlık görevi yaptı ama aslında tüm Türkiye'nin kahramanı oldu. Tam bir Fair Play davranışı gösterdi. Ben buradan tüm spor komitelerine seslenmek istiyorum. Hişman Çizik'in yılın Fair Play ödülüne aday olarak gösterilmesini şahsım ve tüm yarışseverler adına rica ediyorum. Bunu gerçekten hak etti" diye konuştu.

HASTANE ODASINDA ÇANAKÇI'NIN YANI BAŞINDAYDI

Olayın hemen ardından jokey Hişman Çizik'i, hastane odasında Harun Çanakçı'nın yanı başında gördüğünü anlatan Ercan Fırtına, "Böyle bir anı ölümsüzleştirdik. Bir tarafta düşen, dili boğazına kaçan apranti ve diğer tarafta onu kurtaran bir jokey vardı. Kahramanı ile birlikte resmedince olayın daha değerli bir hale geldiğini düşünüyorum ve Hişman'ı tekrar canıgönülden kutluyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ercan Fırtına ile röp.

Koşu esnasında düşen atlar

Hastanede jokeylerin açıklaması

Haber:Gülşah ÖZGEN-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-02-10 15:58:29



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