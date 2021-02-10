3.Lig: Kozan Spor FK: 0 - 52 Orduspor FK: 0

Polis kapıyı kırıp içeri girdi! Herkes şoke oldu!

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 3.Lig 4.Grup'ta Kozan Spor FK, kendi sahasında 52 Orduspor FK ile golsüz berabere kaldı.



Stat: İsmet Atlı Stadı

Hakemler: Levent Gümüşdere xxx, Murat Taşçıkar xxx, Cem Harman xxx

Kozan Spor FK: Engin Tuna xx, Oğuzhan Gençer xx (Ebubekir Serke Tambay dk. 84 ?), Özcan Atalay xx, Mustafa Çiçekli xx (Canpolat Çelik dk. 84 ?), Sirac Susancak xx, Kaan Yılmaz x, Erdal Kaya xx (Yiğit Gümüş dk. 60 x), İlkay Gül xxx, Ahmet Çelik xx, İbrahim Burak Doğan x (Yiğit Kadıoğlu dk. 60 x), Hakan Can Çimen x

Orduspor FK: Taha Ayan xx, Yusuf Avcılar xx, Hasan Genç xx, Hakan Doğru x (Eyüp Poyraz dk. 70 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Ali Kemal Başaran x, Gürkan Arslan xx, Gökhan Erdöl x, Şükrü Kaan Kılıçaslan xx, Sebahattin Usta x (Yavuz Alemdar dk. 75 x), Halil İbrahim Pekşen xx (Oğuzhan Birben dk. 57 x)

Sarı kartlar: Hakan Can Çimen, Ahmet Çelik, Oğuzhan Gençer, Yiğit Gümüş, Engin Tuna (Kozan Spor FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.