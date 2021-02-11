Adana'da suçüstü yakalanan 3 `torbacı´ tutuklandı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ olarak tabir edilen 3 uyuşturucu satıcısı, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik polisi, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.D. (33), S.D. (31) ve S.D.´yi (27) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinden, 43.86 gram eroin, 10.11 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-11 09:44:52



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