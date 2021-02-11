Adana'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı

Adana’da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 3 torbacı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinde satış yaptığını belirledi. Yapılan sokak çalışması sonucu polisin adım adım takip ettiği H.D. (33), S.D. (31) ile S.D. (27) uyuşturucu satışı sırasında suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinden, 43.86 gram eroin, 10.11 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 TL para ele geçirildi.

İfadelerinde satıcı olmadıklarını içici olduklarını ileri süren zanlılar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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