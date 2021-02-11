Türk Telekom’un mobil baz istasyonu atağı sürüyor

Türk Telekom, 8 ili bünyesinde barındıran Adana Bölge Müdürlüğü’nde 2 bininci mobil sahasını hizmete açtı. 4.5G kapsaması bölge genelinde yüzde 95’ye yükseldi.
Yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarına devam eden Türk Telekom, Türkiye’nin güneyindeki 8 ilin bağlı olduğu Adana Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 bininci mobil sahasını hizmete açtı. Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü; Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Niğde ve Kilis illerini kapsıyor.
4.5G kapsaması bölge genelinde yüzde 95’ye yükseldi
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde bu yıl 104 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 2 bine çıkardık. Bu yatırımlarla bölge mobil şebekemizde 2G’de yüzde 99, 3G’de yüzde97 ve 4.5G’de yüzde 95 nüfus kapsaması sağladık. Bölgede yaşayanlar artık çok daha konforlu bir iletişim kurabilecekler”.
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