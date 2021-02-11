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Adana’da görülen balina ve ay balığına uzman görüşü: "Anormallik yok" Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik: “Bunlar her zaman görülen türler. Bu kadar ilgi çekmesinin nedeni ilk defa bu kadar net görüntü gelmesi. Ay balığı zaten faydalı da bir tür. Deniz analarını yiyor"

İHA

Adana’da görülen balina ve ay balığına uzman görüşü: "Anormallik yok" Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik: “Bunlar her zaman görülen türler. Bu kadar ilgi çekmesinin nedeni ilk defa bu kadar net görüntü gelmesi. Ay balığı zaten faydalı da bir tür. Deniz analarını yiyor"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında görüntülenen oluklu balina ve ay balığıyla ilgili, “Bunlar her zaman görülen türler. Bu kadar ilgi çekmesinin nedeni ilk defa bu kadar net görüntü gelmesi. Anormal bir şey yok. Ay balığı zaten faydalı da bir tür. Deniz analarını yiyor çünkü” dedi.
Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında geçen gün balıkçılar yaklaşık 15 metre uzunluğunda oluklu balina görüntüledi. Dün de yine balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, fotoğraf çektikten sonra ay balığını tekrar denize bıraktı.
Son 1 haftada görülen 2 türle ilgili Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çevik, bu türlerin görülmesinin normal olduğunu söyleyerek, “Bunlar her zaman görülen türler. Balinalar Akdeniz’de zaten varlar. Batı Akdeniz tarafındalar genellikle. Fransa ve İtalya’dalar. Kış aylarında genellikle küçük sürüler halinde bizim Doğu Akdeniz tarafına geçiyorlar. Türkiye, Lübnan ve İsrail sahillerinde görülüyorlar. Bunlar neredeyse her sene görülüyorlar. Bana kayıtları geliyor. Bu kadar ilgi çekmesinin nedeni ilk defa bu kadar net görüntü gelmesi. Ben bunları normal olarak görüyorum. Anormal bir şey yok” diye konuştu.
Ay balığının dünyada yaygın bir tür olduğunu ve deniz analarıyla beslendiği için faydalı da bir tür olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çevik, “Çin’den Amerika’ya kadar ılıman kuşakta görülüyor. Bizim burada da zaman zaman çıkıp balıkçılar tarafından yakalanıyor. Bunlar genellikle derinde yaşıyorlar ama ara sıra güneşlenmek için yüzeye çıkıp yatıyorlar. Bunda da bir anormallik yok. Ay balığı bizde tüketilmiyor ama faydalı bir tür. Deniz analarını yiyen bir tür” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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