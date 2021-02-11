İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisinin temeli atıldı Karalar: "Zor mali koşullara rağmen yapılanlar, hesap, kitap, mantalite, iyi yönetim işidir"

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisinin temeli törenle atıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Menteş Mahallesinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, ASKİ'nin 2018’de 95 milyon lira zarar eder halde olduğunu, 2020’de ise 200 milyon lira fazla verdiğini belirterek, “ASKİ böyle hizmet ediyor, devasa yatırımlar yapıyor. Bu kadar iş yapmamıza rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bütçe bu yıl 8 milyon lira fazla verdi. İhaleleri çok daha fazla kırımlarla yapıyoruz. Avanta para kazanma dönemi bitti. Halka harcıyoruz parayı. Sadece binek araç kiralama işinden ASKİ ve Büyükşehir’de toplam 70 milyon lira tasarruf yaptık. ASKİ’ye, kira parasını 20 ayda amorti edecek 48 adet araç aldık. Üstelik daha önce aynı araçlara ödenen fiyatlara bakıldığında büyük tasarruflar yaptığımız görülüyor. Daha ucuza, daha kaliteli ve güçlü araçlar alıyoruz. Bizim yönetim anlayışımız böyle. O yüzden bu kadar zor şartlarda dahi halkımıza hizmet edebiliyoruz ve hizmetlerimizin kalitesi ve sayısı günden güne artıyor. Geçmiş 5 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını 18 ayda döktük” diye konuştu.

İmamoğlu ilçesine yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, yapılacak arıtmanın 25 yıl sonraki nüfusa hitap edecek şekilde planlandığını vurguladı.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'de, Başkan Zeydan Karalar’ın ilçeye yaptığı hizmetlerden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'de katıldı.



İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi Menteş Mahallesinde 7604 metrekare alanda inşa edilecek. Muhtemel nüfus artışı dikkate alınarak 2037 yılı için 26.500 kişi, 6653 m3/gün debi dikkate alınarak projelendirildi. Yine 2052 yılı için de, 30.500 kişi, 8105 m3/gün debiyi geçirecek şekilde projelendirildi.

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi; Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi olacak. Bu sistemde atıksu çeşitli ünitelerden kabaince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, çeşitli havuzlar, çamur susuzlaştırma, dezenfeksiyon ünitesi vb.) geçerek arıtılıp, dezenfeksiyon işlemine tabi tutularak sulamada kullanılabilecek kalitede arıtılmış su çepelce deresine deşarj edilecek. Ayrıca ön arıtma üniteleri ve çamur susuzlaştırma ünitesinin üzeri kapatılarak koku giderimi de yapılacak.

Tesis ASKİİller Bankası iş birliği ve müşterek kontrolünde yürütülecek.

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