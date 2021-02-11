Mecliste sosyal yardım kararları Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçelerde pandemi nedeniyle kapalı olan kahvehane işletmecileri ve çalışanları ile Kozan’daki orman yangınında arıları telef olan 16 arıcıya nakdi destek kararını oy birliği ile aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı çalışmalarının son gününde sosyal yardım kararlarını oy birliği ile aldı.

Zeydan Karalar başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin sosyal yardım desteği ile ilgili 45. maddede, Adana’nın tüm ilçelerinde pandemi nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane çalıştıranlara biner lira ve onların yanında çalışanlarına da 500 lira maddi yardım yapma kararı aldı.

Gündemin 46. maddesinde ise Kozan ilçesinde orman yangınında zarar gören arı yetiştiricilerinden 12 kişiye arılı kovan ve 4 yetiştiriciye de arısız olmak üzere toplam 200 bin lira tutarında maddi yardım desteği kararı aldı.

Meclis ayrıca belediyeye ait işyerlerinde kiracı olanlardan kira alınmaması ve bazı esnaflara da kira desteği verilmesi konusunda karar aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Cumhur İttifakı olarak bu kararları desteklediklerini söylerken, Başkan Zeydan Karalar ise tüm komisyon ve meclise üyelerine teşekkür etti.

Mecliste 7 komisyon kararından ikisi komisyona havale edildi. 5 madde de komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilirken 11 adet teklifi de ilgili komisyonlara havale etti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 8 Mart 2021 tarihinde saat 14.00’te devam edecek.

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