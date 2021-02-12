Adana´da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin bir eve düzenlediği baskında bin 630 litre sahte içki, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 111 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İçkileri piyasaya sürmeye hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi´ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. İmalathaneye dönüştürülen eve yapılan baskında, bin 630 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi´nde şüphe üzerine durdurulan araçta polisin yaptığı aramada ise 111 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-12 09:41:25
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