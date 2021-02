Kadının azmi, ailesini maddi çıkmazdan pastayla kurtardı Adana'da 4,5 yıl önce aile dostlarına bir ev parası kadar borç vererek maddi çıkmaza giren Öznur Taş ve ailesi pasta yaparak ekonomik sıkıntılarından kurtuldu Şimdi aylık yaklaşık 7 bin TL kazanan Öznur Taş, kadınların kendine güvenmesi ve yeteneklerini keşfetmesi gerektiğini söyledi

Adana'nın Kozan ilçesinde 4,5 yıl önce aile dostlarına bir ev parası kadar borç veren Öznur Taş ve ailesi pasta yaparak ekonomik sıkıntılarından kurtuldu. Şimdi aylık yaklaşık 7 bin TL kazanan Öznur Taş, kadınların kendine güvenmesi ve yeteneklerini keşfetmesi ile kendilerinin kimseye muhtaç olmadan ayakta durabileceğini söyledi.

23 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Öznur Taş (43) 4,5 yıl önce aile dostlarına tüm birikimlerini borç olarak verdi. Bir ev değeri kadar parayı borç veren ve geri alamayınca zor günler geçiren Öznur Taş, eşine ve çocuklarına destek olmak için pasta yapmaya karar verdi.

Öznur Taş, eşinin ilk etapta kendine inanmadığını ifade ederek 8 kilo mantı siparişi ile başladığı iş hayatında şimdi pasta tasarımcısı ve eğitmen olarak bir çok kadına ışık oluyor.

Kadınların isterse yetenekleri ve azmi ile başarılı bir iş kadını olabileceğini söyleyen Öznur Taş, Halk Eğitim Merkezinde kurslara katılarak usta öğretici belgesini de aldığını belirtti. Taş , “Aslen Tokatlıyım ve eşimle Ankara’da tanıştık ve Kozan’a gelin geldim. 23 yıllık evliyim ve ev hanımıydım. Birine borç verdik geri alamadık ve zor günler başladı. Ailemize ne yapabilirim diye düşündüm. Lise mezunuyum, üniversite okumadım ve bir mesleğim yoktu. Bir mobilya mağazasına gittim iş görüşmesine gittim aldığım ücret evimize yetmeyecekti. Kızlarım genç kızdı sabah 8 akşam 8’e kadar ücret çok yetmeyecek kızlarıma yetişemeyecektim. 4,5 yıl oldu ve mantı ile başladım. İlk siparişim 8 kilo mantı ile başladım. Saatlerce eşimle mantı döktüğümüzü biliyorum" dedi.



“Günde 3 saat uykuyla sipariş yetiştirdim”

Sabahlara kadar uyumadığını karnına ağrılar girdiğini anlatan Taş, “En iyisini yapmak istedim. Araştırıyordum. Sipariş aldığım kafe tıklım tıklımdı. Günde 23 saat uyuyarak sipariş yetiştiriyordum ve çok yorucu bir süreç oldu, siparişlere yetişemiyordum. Hem bedenen hem de başımıza gelen olayın stresi ile zor bir süreç oldu. Sosyal medyayı güzel kullanıyordum ve her aşamayı çekiyordum. Ablam destek oldu ve bununla evi geçindirebilirsin dedi. Eşim bu işle yaşadığımız ekonomik sıkıntıdan kurtulacağımıza inanmıyordu. Ben kendime inadım güvendim ve başardım. Günde 23 saat uykuyla sabahlara kadar pasta yaptım. Bazen pencereden bakıyordum her evin ışığı sönüyordu ve ben yorgunluktan ağladığım zamanlar oldu. Çok zor günler oldu. Herkes uyurken ben sabahlara kadar pasta yapıyordum” diyerek verdiği mücadeleyi aktardı.

Pasta börek ile aylık 7 bin TL gelire ulaşan Öznur Taş, “Evimizi kaybedecektik ama mücadele ile evimizi kaybetmedik. Üstüne istediğim evi aldım. Borcunu ödüyorum. Bir memur kadar kazanıyorum ama memur gibi 8 saat değil ben 20 saat çalışarak kazanıyorum” dedi.



“Kadınlar isterse herşeyi başarabilir”

Türkiye’de bir çok kadının ekonomik özgürlüğü olmadığı için zor günler yaşadığını kaydeden Öznur Taş kendi mücadelesinin tüm kadınlara örnek olmasını temenni etti. Taş, “Eşlerinden şiddet gören kadınlarımız var. Eşlerinin getirisi ile geçinen kadınlar var kendilerine güvenleri yok. Kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Ben işi gücü olmayan bir kadındım. Şimdi evimin taksitini ödüyorum ve geçinebiliyorum. Çok çalışmak lazım ve yeteneklerimizi keşfetmek önemli. Kadın isterse başarabilir yeter ki kendine güvensin ve yeteneklerini keşfetsin. Hedefim pastalarımı hobi olarak yapmak” diye konuştu.

