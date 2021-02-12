2 yaşından itibaren çocuklar maske takmalı Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Parlakgümüş: "Çocuklara korona tedbirlerini oyun oynayarak öğretin"

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Parlakgümüş, korona virüs nedeniyle çocukların da yoğun bakımda yattığını hatırlatarak, “2 yaş itibariyle çocuklar için maske kullanımını öneriyoruz” dedi.

Ortaya çıktığı ilk günden itibaren tüm hayatı değiştiren Covid19 virüsü çocukları da etkiliyor. Bazı aileler çocuklarına maske takmasa da uzmanlar, 2 yaşından itibaren çocuklara maske takılmasını öneriyor. Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Parlakgümüş, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Parlakgümüş, “Çok farklı öneriler var ama çocuklar maskeyi takabileceği yaştan itibaren kullanmalı. 2 yaştan önce kullanılması tavsiye edilmiyor. Çocukların hava yolları zaten dar. Kapalı bir bariyer arkasından nefes alıp vermek bebekler için zor hale geliyor. Ayrıca her hangi bir kusma durumunda bebeğin yüzü görünmediği için riski de fark etmeyebiliriz. O nedenle 2 yaşından büyük çocuklar için maske kullanılmasını öneriyoruz. Ama özellikle vurgulamak isterim ki, virüsten korunmanın tek yolu maske değil, hijyen ve sosyal mesafe gibi diğer tedbirler de önemli. Çocuklarımızda el yıkama alışkanlığını geliştirmeliyiz. Alışkanlığı gelişsin diye evde onun zevk alabileceği şekilde alıştırmalar yapmalıyız. Sosyal mesafeye uyması gerektiğini hatırlatmalıyız” diye konuştu.



"Farkındalık artmalı"

Okula giden çocukların da özellikle maske takması ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini aktaran Dr. Parlakgümüş, “Anne babalar, okula gidecek çocuklarının maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda farkındalığının artması ve alışkanlık geliştirmesi için evde çeşitli oyunlar oynayabilirler. Kendi çocuklarıma uyguladığım bir metot var; hafta sonunu evde maskeli oyunlar oynuyoruz. Eli maskeye gittiğinde ise hemen maskeyi çıkartıp ellerini yıkamasını sağlıyoruz. Böylece maskeyi nasıl kullanacağını, ne zaman değiştireceğini ve değiştirirken nelere dikkat etmesi gerektiğini oyun içinde öğreniyor” ifadelerini kullandı.



"Patentli ürünler kullanılmalı"

Anne babaların çocukların ellerini temizlemek için sürekli kolonya kullanmasına gerek olmadığını söyleyen Dr. Parlakgümüş, ama dışarı çıkan çocukların çantasına ya da cebine bir dezenfektan koyarak ellerini temiz tutmasının sağlanabileceğini belirtti. Çocuklarda aşırı dezenfektan kullanımının olumsuz yan etkileri olacağını kaydeden Parlakgümüş, “Pandemi sürecinde çocuklarda egzama ve el kuruluklarına daha sık rastlar olduk. Alerjik reaksiyonlar de görüyoruz. Anne babalar dezenfektanları kullanma sıklığına dikkat etmeliler. Bir de mutlak suretle patentli ürünler kullanılmalı. Merdiven altı ürünler çocuklarda sağlık sorunlarına yol açıyor” şeklinde konuştu.



"916 yaş arası çocuklar dikkat"

916 yaş arasındaki çocuklarda da eskiye göre daha sık korona virüs bulaşı olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Parlakgümüş, “Az sayıda da olsa bazı çocukların korona virüs tedavisi yoğun bakım sürecini de gerektirebiliyor. Bu yüzden hiç kimse, çocuklara bulaşsa da bir şey olmaz rahatlığına kapılmamalı. Bazen hiç beklenmedik sonuçlar yaşanabilir. Çünkü korana virüs enfeksiyonu her yaş grubunu etkiliyor. Çocuklar, hastalığı atlatmada yaşlılardan daha şanslı olabilirler ama bulaşan enfeksiyonun onlara hiçbir şey yapmayacağı anlamına da gelmiyor. Anne babalar, çocukları enfeksiyondan koruyabilecek bütün tedbirleri almalı ve çocuklarına bunu öğretmeliler” dedi.

Çocukların korona virüs önlemleri almasının ailenin birlikte yaşadığı ya da sık görüştüğü aile büyüklerinin sağlığını korumada da çok önemli olduğunu belirten Dr. Parlakgümüş, çabuk bulaşabilen bir virüs olduğu için ailenin sağlığı için yediden yetmişe herkesin kurallara çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.



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