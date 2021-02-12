Sahte ehliyetle trafiğe çıkan sürücü polis denetimine takıldı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da trafik polisleri, sahte ehliyetle araç kullanan Suriye uyruklu Ali D.´ye cezai işlem uyguladı. Ali D., ehliyeti 200 TL´ye İstanbul´dan aldığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı´nda yaptıkları denetimde, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekipler, Suriye uyruklu sürücü Ali D.´nin sahte ehliyetle trafiğe çıktığını belirledi. Ali D., ehliyeti İstanbul´dan 200 TL´ye aldığını öne sürdü. Polis, sürücü hakkında ehliyetsiz ve yetki belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-12 10:27:26



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