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"Hacı Nuri Çomu" adına Bangladeş’te suyu kuyusu açıldı Sunar Şirketler Grubu’nda çalışan 24 personel aralarında topladıkları parayla susuzluğun en büyük sorun olduğu Cox’s Bazar şehrinde vefat eden patronları adına bir su kuyusu açtırdı Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu: "Allah her işverene arkasından böylesi bir sevgi bırakmayı nasip etsin"

İHA

"Hacı Nuri Çomu" adına Bangladeş’te suyu kuyusu açıldı Sunar Şirketler Grubu’nda çalışan 24 personel aralarında topladıkları parayla susuzluğun en büyük sorun olduğu Cox’s Bazar şehrinde vefat eden patronları adına bir su kuyusu açtırdı Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu: "Allah her işverene arkasından böylesi bir sevgi bırakmayı nasip etsin"

Sunar Şirketler Grubu çalışanları vefat eden Kurucu Başkanları Hacı Nuri Çomu’nun adına Bangladeş’te su kuyusu açtırdı.
Sunar Şirketler Grubu’nda çalışan 24 personel aralarında topladıkları parayla susuzluğun en büyük sorun olduğu Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde vefat eden patronları adına bir su kuyusu açtırdı. Suyla buluşan Bangladeşli Müslümanlar açılan kuyunun önünde Sunar Şirketler Grubu Kurucusu merhum Hacı Nuri Çomu’ya Kur’anı Kerim okuyarak dualar gönderdi.
Organizasyonu gerçekleştiren Sunar Mısır Elektrik Enstrüman Uzmanı Abdulbaki Sıray, “Allah biz çalışanların rızkını merhum Hacı Nuri Çomu amcamızın kurduğu şirketler vesilesiyle veriyor. Kaybettiğimiz Nuri amcaya sürekli dua ediyoruz. Kendisini Bangladeş’te bir su kuyusu açarak rahmetle anmak istedik. Bu arzumu işyerinde çalışma arkadaşlarıma açtığımda çok sevindiler ve hemen katkıda bulundular. Zira, Nuri amcamız bizim sadece işverenimiz değildi. Bizler için bir abi, amca, baba, çocuklarımız için de dedeydi. Her sorunumuzla ilgilenen, müşkülatımızı çözen sırtımızı dayadığımız dağdı. Rahmetlinin camilerden okullara, köprüden istihdam sağlayan birçok şirketlere kadar sayısız hayır faaliyetleri var. Susuzluk yaşayan Bangladeş’te de adı olsun, Fatiha almaya devam etsin istedik” dedi.
Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde kuyudan su çıkmasının ardından çekilen fotoğrafı çerçeveleterek Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu’ya takdim eden Abdulbaki Sıray, destek olan her arkadaşına teşekkür etti.
Fotoğraflı çerçeveyi teslim alan Hüseyin Nuri Çomu'da, “Çok duygulandım. Herkesin hayırla yad ettiği kurucumuz için çalışanlarımız, amel defterini daima açık tutacak böyle bir faaliyette bulunmuş olması çok değerli. Bu fotoğrafı büyüğümüz Hacı Nuri Çomu’nun hiç kapanmayacak odasına asacağız. Allah her işverene arkasından böylesi bir sevgi bırakmayı nasip etsin” diye konuştu.

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