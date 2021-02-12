Aracıyla kanala düşen kadın yaralandı Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düşen kadın çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düşen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Harman (27) otomobiliyle Mavi Bulvardan, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince virajda önce ağaca daha sonra demir bariyerlere çarparak kanala düştü. DSİ’ye ait sulama kanalında su olmadığı için bir facianın önüne geçilirken, hurdaya dönen araçtaki kadını kurtarmak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Kısa sürede vatandaşlar kadını hurdaya dönen araçtan çıkardı. Olay yerine gelen CanKur ekipleri de kadını kanaldan çıkartıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralı kadın Seyhan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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