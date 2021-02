AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızın gençlere en büyük hediyesi yeni anayasa olacaktır

Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siz gençlere en büyük hediyesi yeni anayasa olacaktır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu, gençler tarafından yönetilen, önü açık, hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek bir Türkiye'nin nüfus cüzdanı olacaktır" dedi.

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 6'ncı Olağan Kongresi Serinevler Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, İl Başkanı Mehmet Ay ve partililer hazır bulundu. Tek liste ile gidilen seçimde Mustafa Yıldız, AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığına getirildi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz Çukurova´nın bereketinin çocuklarıyız. Biz toprak nedir, hava nedir biliriz. Bunları bildiğimiz için vefa, sadakat nedir onları da biliriz. Siz Adana´nın gençliğisiniz, Çukurova´nın evlatlarısınız. Bu ülkeye Suriye´deki terör örgütleri komşu yapılmaya çalışıldığında Cumhurbaşkanımız, `Bir gece ansızın gelebiliriz´ dedi. Cumhurbaşkanım, Adanalı gençler de bir gece ansızın gelebilir. Cumhurbaşkanımız Suriye sınırında kurulmak istenen terör devletini darmadağın ederken Adana gençliği Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Onlar kardeşlerimizin kanına ekmek doğramak isterken Cumhurbaşkanımız buradan verdiği destekle Azeri Türklerine destek verirken Adana gençliği bir an bile tereddüt etmeden onun yanında durdu" dedi.

'YENİ ANAYASA TÜRKİYE'NİN NÜFUS CÜZDANI OLACAK'

Türkiye'ye yeni anayasa yapılmasının gelecek nesillere bir borç olduğuna vurgu yapan Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız gençlerin önünü açan, sizi sadece partilerde direklere bayrak asan gençler olmaktan çıkarıp, siyasetin öznesi haline getiren, il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanı, milletvekili yapan büyük bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Cumhurbaşkanımız bütün bunlar yapılırken size spor tesisleri, sanat alanları hediye etti. Bizim gelecek nesillere olan borcumuz Türkiye´ye yeni anayasa yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu, gençler tarafından yönetilen, önü açık, hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek bir Türkiye´nin nüfus cüzdanı olacaktır. Biz mücadelemize yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, `Erdoğan´a karşıyız, Suriye´den, Libya´dan, Kıbrıs´tan askerin çıkmasını istiyoruz. Karabağ´da verdiği desteği kessin´ diyorlar. Biz ama Cumhurbaşkanımızın yanınızdayız çünkü onlar çıksın dedikçe Cumhurbaşkanımız `çıkmayacak´ diyor. AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın arkasındadır" diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ GEMEDEN ÇALIŞAN BİR LİDERE SAHİBİZ'

Çok farklı bir dünya sürecine girildiğine işaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise şöyle konuştu: "Bu süreçte iddia sahibi, inançları doğrultusunda güçlü bir Türkiye yolunda ilerleyen bir partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yol arkadaşıyız. Maalesef enerjimizi boşa harcatmak için elinden geleni yapan muhalefet ile karşı karşıyayız. Gece gündüz demeden çalışan lidere sahibiz. İnşallah onunla birlikte yeni hayaller, yeni hedefler kurarak yolumuza devam edeceğiz. Pandemi döneminde yaptıklarımızla dünyaya örnek olduk. Gurur duyuyoruz. Aşılama programı devam ediyor. 3 milyon kişi şu ana kadar aşılanmış. Ülkemle gurur duyuyorum. Dağ köylerinde 70 yaş üzerindeki kişilere aşıları yaptırmak için çalışan bir sağlık sistemimiz var."

YENİ ANAYASA İÇİN STK'LARIN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUZ

Yeni bir anayasayla ilgili süreci başlatmak istediklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Eğitimin, sağlığın, çalışma hayatının eskisi gibi olmadığı dünya düzeni içerisindeyiz. Her şey yeniden formatlanıyor. Böyle yamalı bohça haline gelmiş, darbeci zihniyetiyle yazılmış anayasayla yol yürümemiz zor oluyor. Cumhurbaşkanlığı geçiş süreci Türkiye´nin hızlıca yürümesine katkı sağlıyor. Son 18 yıldır örnek gösterilen bir ülkeyiz. Bunu yaparken de tüm toplum kesimlerini kapsayan bir anayasayla Türkiye´yi taçlandırmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını almak istiyoruz. Türkiye´ye yeni, sivil bir anayasa yapmak istiyoruz. Bunu da cumhur ittifakıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sivil anayasamızla birlikte Türkiye´nin hızına hız katacağına inanıyoruz" diye konuştu.

ADANA'DA GENÇLERİMİZ ÇOK ŞANSLI

AK Parti'nin bir siyaset okulu da olduğunu dile getiren AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise "Genç kardeşlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olacağım. Bugün Adana'da gençlerimiz çok şanslı. Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu ve milletvekillerimizle Adana'da bir başarı hikayesi yazacağız" dedi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız da "AK Gençlik bir vefa hareketedir. Bugün bizler sadece kongre yapmak için bir araya gelmedik. Masumların sesi, geleceğin umudu olabilmek için geldik. Önceki dönemde görev almış arkadaşlarımızla yeni bayrağı devralacak arkadaşlarımızla birlikte Adana için hizmet edeceğiz. Gün durma günü değildir. Devralınan bayrağı daha ileriyle taşıyacağız" ifadelerini kullandı. DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI

2021-02-12 19:01:42



