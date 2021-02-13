Adana'da korsan gösteri hazırlığındaki PKK'lılara hava destekli operasyon: 30 gözaltı kararı (2)

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25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösteri hazırlığında oldukları, daha önce yapılan korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. DHA-Genel Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2021-02-13 11:05:36



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