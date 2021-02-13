Kozan Kaymakamlığı, Kozan Kent Konseyi işbirliği ile 7 kaleli tek şehir konumunda olan ve Efes’in 5 katı büyüklüğündeki tarihi Anavarza'ya da ev sahipliği yapan ilçeyi gelecek nesillere en iyi şekilde anlatmak için harekete geçti. Bu amaçla hazırlanan Kozan ve çevre ilçelerin önemli tarihi simgeye sahip mekanların karakalem çalışmalarını içeren boyama kitabı hazırlıkları son aşamaya geldiği bildirildi.

15 Şubat'ta yeniden kapılarını aralayacak köy okullarında okuyan çocuklar, Kozan’ın değerlerini ve tarihini boyama kitabı sayesinde eğlenerek öğrenecek.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve beraberindeki ilçe protokolü, asayiş toplantısı sonrasında Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Gül ile bir araya gelerek ilçede bahar ayında korona virüs tedbirleri altında başlayacak olan turizm sezonu öncesi gençlerinin geleceğine yönelik hazırlanan projeleri görüşmek üzere bir araya geldi. 2021 Yılının ilçenin turizmde parlayan yıldız olması için eko turizm, masaya yatırılırken yatırımcıların tarım arazilerini ekonomiye kazandırması ve verilebilecek destekler konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, Kozan’da gelecek nesillere ilçenin tarihinin anlatılması ve doğa sevgisinin aşılanması için 48 yaş çocuk grubuna özel boyama kitabı çalışması yapıldığını belirterek turizm ve organik tarımında Adana ilçeleri arasında fark oluşturan ilçe konumuna gelmesi için proje hazırlıkların da sürdüğünü kaydetti.

Kaymakam Şafak Gürçam da,“ İlçemiz Adana’nın doğası ve tarımı ve tarihi ile nadide ilçelerinden biri. İlçemizde çocuklarımıza bu bilinci aşılayarak ve bölge yatırımcılarının dikkatini Kozan’a çekmek için bir çok proje görüşmesi için bir araya geldik. Korona virüs tedbirleri kapsamında esnafımızın, üretecimizin üreten kadınlarımızın ve bölgemizin kalkınması için devletimizin desteği ile ilçemizi geliştirmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” dedi.

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