Sağlık çalışanı çift 14 Şubat’ta görevlerini aşkla sürdürüyor Kazım Umut Kahya: "Bu günleri telafi edeceğiz"

– Adana’da aynı hastanede hemşire olarak çalışan Kazım Umut ve Merve Kahya çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de görevlerini aşkla sürdürüyor.

Acıbadem Adana Hastanesi’nde görev yapan KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Kazım Umut ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi Merve Kahya (26) çifti, pandeminin başladığı ilk günden bu yana büyük bir fedakarlıkla görevlerine devam ediyor. Çift, 5 yıl önce aynı hastanede çalışırken evlendi ve 1 kız çocukları dünyaya geldi. Dünyanın birçok ülkesinde bugün kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise Kahya çifti yine görevlerinin başında.

Merve Kahya, Sevgililer Günü’nün kendileri için 365 gün olduğunu ifade ederek, “Bizim için Sevgililer Günü 1 gün değil, 365 gün. Tıpkı hastalarımıza duyduğumuz sevgi gibi. Bugün çalışıyoruz ve mutluyuz. İşimizin başındayız. Bizim için bugünün önemi hastalarımızla birlikte olmak, onların sağlığına kavuşması için yardımcı olmak” dedi.



"İşimizin başındayız"

Geçen sene 14 Şubat’ı baş başa özel bir yemekle kutladıklarını belirten Merve Kahya, “Bu sene korona virüs sebebiyle hastanede işimizin başındayız. Bende Covid19 atlattım ve kısa sürede işimin başına döndüm. Covid19 nedeniyle evde de tedbir almaya devam ediyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Hijyen tedbirlerini uyguluyoruz” diye konuştu.

Kazım Umut Kahya ise korona virüsten sonra özel gün kutlamalarını telafi edeceğini söyleyerek, “Geçen yıl baş başa güzel bir kutlama yapmıştık. Bu sene ama hastanemizdeyiz. Bu süreci inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. İkinci doz aşımızı yapılmamıza rağmen evde de maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz. Çocuğumuzla çok az zaman geçiriyoruz. İlerleyen dönemlerde bugünleri atlatıp güzel bir telafi günleri yaşayacağımıza inanıyoruz. Bugün 14 Şubat, işimizin başındayız ama gelecek yıllarda bu günleri telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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