Adana´da 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta yaptığı aramada 2 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kentin girişinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli araçları durdurdu. Durdurulan iki panelvan araçta arama yapan polis, 2 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-14 10:13:24



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