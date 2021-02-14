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Adana'da kaldırıldığı hastanede üç aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden basın camiasının emektarlarından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Adnan Dinibütün toprağa verildi.

Dinibütün için Ali Hocalı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Pandemi tedbirlerine uyularak yapılan törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Mustafa Özke, Başkan Yardımcısı Engin Kanber, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, 25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, MHP Seyhan Belediye Meclis üyesi Şehmus Uçar, meslektaşları ve koyu taraftarı olduğu Adanasporlular ile dostları, sevenleri ve ailesi katıldı.

Kameraman Adnan Dinibütün, yapılan törenin ve edilen duaların ardından Ali Hocalı Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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