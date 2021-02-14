TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Adana Demirspor: 2

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TFF 1. Lig’in 21. haftasında Adanaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Müsabaka 22 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar

3. dakikada Süleyman Koç’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün’ün kaleci Goran tarafından düşürülmesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı.

4. dakikada penaltıyı kullanan Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı kaleci Goran’ın solundan ağlara gönderdi. 01

25. dakikada Adana Demirspor’da Kaan Kanak’ın korner atışında top defanstan geri döndü. Topu önünde bulan Pa Dibba iki oyuncuyu geçerek kaleye sert vurdu ancak kaleci Goran topu kornere çeldi.

33. dakikada Adana Demirspor’da Pa Dibba’nın asistinde topla buluşan Yunus Akgün ceza alanına kadar ilerleyip sert vuruşunda Goran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Traore’nin ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

54. dakikada Adanaspor’da İsmail Erdoğan’ın soldan ceza alanına ortasında Zubas eliyle topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Ergin Keleş’in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 11

59. dakikada Sinan Kurt’un soldan kullandığı serbest vuruşta Goran topu yumruklayarak kornere gönderdi.

75. dakikada soldan Tarık’ın geri pasında top Ozegovic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına pasında Ömer Çiçek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21

90+3. dakikada Rassoul’un sağdan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Rangel kafa ile topu filelere yolladı. 22



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tunavelioğlu xx, Anıl Usta xx

Adanaspor: Goran xx, Donkor xx, Hakan xx, İsmail xx, Canberk xx, Uğurcan xx, Celil xx (Furkan dk. 86 ?), Ahmethan xx (Ömer dk. 63 x) Atalay xx (Hüseyin dk. 86 ?), Ergin xx, Ozegovic xx (Evren dk. 90+2 ?)

Yedekler: Burak, Umut, Muhammet, Daniel, Cenk, Berkan

Teknik Direktör: Emrah Bayraktar

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Süleyman x (Tarık dk. 27 x), Kaan xx, Hasan xx (Rangel dk. 75 x), İsmail x (Sinan dk. 46 x), Traore xx, Yunus xx (Emircan dk. 75 x), Pa Dibba xx, Ezeh xx (Berk dk. 66 x)

Yedekler: Vedat, İzzet, Tolga, Samet, Gökhan

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Goller: Ergin (dk. 55), Ömer (dk. 75) (Adanaspor), Hasan (dk. 4 pen.), Rangel (dk. 90+3) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: İsmail, Donkor, Celil (Adanaspor), Rassoul, Pa Dibba, Hasan, Tarık, Emircan (Adana Demirspor)

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