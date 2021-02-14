Cüneyt Dumlupınar: “2 puan kayıp olarak bakıyorum”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci yarı tamamen bireysel hatalardan dolayı 21 mağlup duruma düştük. Son dakika attığımız golle 22 bitti maç. 1 puan kazanmadık. Ben 2 puan kayıp olarak bakıyorum” dedi.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile 22 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Daha maçın başında yakaladığımız penaltıyla maça önde başladık. 10’dan sonra ikinci golü bulmamız, paylaşımcı olmamız gerekiyordu. İkinci yarı tamamen bireysel hatalardan dolayı 21 mağlup duruma düştük. Son dakika attığımız golle 22 bitti maç. 1 puan kazanmadık. Ben 2 puan kayıp olarak bakıyorum. Mücadeleden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.
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