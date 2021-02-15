Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti

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Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir çiftlikte traktörün çarptığı Ahmet Yıldız (65), araca bağlı yem kırma makinesenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesi´ndeki S.U.´ya ait çiftlikte meydana geldi. R.A. yenitemindeki traktör, geri manevra yaptığı sırada Ahmet Yıldız´a çarptı. Traktöre bağlı yem kırma makinesinin altında kalan Yıldız, çiftlik çalışanları tarafından çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yıldız'ın hastaneye getirilirken yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardırden morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2021-02-14 23:47:39



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