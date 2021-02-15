Adana'da 56 silah ele geçirildi

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Adana polisi yaptığı uygulamalarda 56 silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus timlerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 249 kişi yakalandı.

Ayrıca yapılan arama ve kontrollerde 33 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 219 fişek, 34 kartuş, 1 çalıntı otomobil, 17 çalıntı motosiklet, 4 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Kumar oynatan 10 işletmeye işlem yapıldı.

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