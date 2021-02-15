Adana´da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı

DHA

Adana´da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, ıskarta (Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş) meyve almak için meyve suyu fabrikasına gelen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Tahir (32), ağabeyi Veysi Akyol (44) ile arkadaşları Mustafa Turgay (44), yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden İsmet Efetekin´in (39), ifadesinde, karşı tarafın "Burada bizden başka kimse mal alamaz" dediği, bu nedenle de kavganın çıktığını öne sürdü.
Olay, 12 Şubat Cuma günü saat 18.00 sularında merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir meyve suyu fabrikasına giden Tahir ile ağabeyi Veysi Akyol ve arkadaşları Mustafa Turgay, ıskarta meyve almak istedi. Bu sırada Hıfzullah (40) ile kardeşleri Ekrem (53), İsmet, Muhiddin Efetekin (41) ve Vedat Aksoy (22) da ıskarta meyve almak için aynı fabrikaya geldi. İki grup ıskarta malları alabilmek için birbiriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iki grup birbirine silah ve sopalarla saldırdı. Kavgada, İsmet Efetekin ile Vedat Aksoy, yanlarındaki tabancalarla karşı gruba ateş açtı. Tahir ile ağabeyi Veysi Akyol ve Mustafa Turgay çıkan kavgada yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
`BURADA BİZDEN BAŞKA KİSME MAL ALAMAZ´ KAVGASI
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan polis, olaydan bir gün sonra şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden İsmet Efetekin, ifadesinde, ıskarta mal almaya gittiklerini ancak karşı tarafın "Burada bizden başka kimse mal alamaz" dediğini, bu nedenle de kavga çıktığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet Efetekin ve Vedat Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhiddin Efetekin, Hıfzullah Efetekin ile Ekrem Efetekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-15 09:58:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Taşova: “Seyircili müsabakalar tedbirlerin çöpe gitmesi anlamına gelir” Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, müsabakaların bir süre daha seyircisiz oynanması gerektiğini söyledi “Mutasyonlu virüsün gençler arasında yayıldığı söylendi” “Üniversitelerin açılmasında inisiyatif kurumlarda”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Taşova: “Seyircili müsabakalar tedbirlerin ...
Adana'da, 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da, 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
Samanlıktan sahte içki çıktı Adana'da samanlığa saklanmış 2 bin 600 litre sahte içki bulundu
YEREL HABERLER Samanlıktan sahte içki çıktı Adana'da samanlığa ...
Iskarta meyve kavgası: 3 yaralı Adana’da bir meyve suyu fabrikasından ıskarta meyve almak isteyen iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Iskarta meyve kavgası: 3 yaralı Adana’da bir meyve ...
Adana'da 56 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 56 silah ele geçirildi
Yüreğirli çiftçilere "traktör muayenesi" kolaylığı
YEREL HABERLER Yüreğirli çiftçilere "traktör muayenesi" kolaylığı
Akdeniz, tropik türlerin işgali altında Akdeniz tropikleşiyor, yabancı tür sayısı 600’e yaklaştı Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik: “Son yıllarda Akdeniz’e giren tür sayısında anormal artış var”
YEREL HABERLER Akdeniz, tropik türlerin işgali altında Akdeniz ...
Veteriner Hekim Köse: 'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist yapar´ düşüncesi tamamen yanlış
YEREL HABERLER Veteriner Hekim Köse: 'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist ...
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Türkiye'de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Türkiye'de uygulanan ...
Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç kalıyordum, kaçtım
YEREL HABERLER Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç ...
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı Polisten kaçan alkollü sürücü 1.43 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde polisten kaçan alkollü sürücü ...
Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti
Ceyhan’da yem kırma makinesinin altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Ceyhan’da yem kırma makinesinin altında kalan kişi ...
Adanaspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor - Adana Demirspor maçının ardından
Emrah Bayraktar: “Şehrin rengi kardeşlik oldu”
YEREL HABERLER Emrah Bayraktar: “Şehrin rengi kardeşlik oldu”
Cüneyt Dumlupınar: “2 puan kayıp olarak bakıyorum”
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: “2 puan kayıp olarak bakıyorum”
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma ve AFAD ...
Adanaspor - Adana Demirspor: 2-2
YEREL HABERLER Adanaspor - Adana Demirspor: 2-2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Adana Demirspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Adana Demirspor: 2
Adanaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk ...
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu (2) / YENİDEN
YEREL HABERLER Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel ...
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
YEREL HABERLER Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel ...
Sevgililer Gününde kavuştuğu eşinin gözyaşlarını sildi Nijerya açıklarında kaçırılan ve 21 gün esir tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Halil Gülçür, Adana’da ailesine kavuştu Zeynep Gülçür’ün ağlayan kocasının gözyaşlarını eliyle silmesi herkesi duygulandırdı 10 yaşındaki Beste Gülçür, “Çok mutluyum babamı zaten göremiyordum bir de kaçırdılar” diyerek gözyaşlarına boğulup babasına sarıldı
YEREL HABERLER Sevgililer Gününde kavuştuğu eşinin gözyaşlarını ...