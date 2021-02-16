Torununa istismardan 28 yıl hapse çarptırıldı, yaşı ve hastalıkları nedeniyle tutuklanmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torununa istismardan 28 yıl hapse çarptırıldı, yaşı ve hastalıkları nedeniyle tutuklanmadı

DHA

Torununa istismardan 28 yıl hapse çarptırıldı, yaşı ve hastalıkları nedeniyle tutuklanmadı


Can ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da erkek torunu A.K.A.´ya (5) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan mimar A.A. (69), `çocuğa nitelikli cinsel istismar´ suçundan 28 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, A.A.´nın, yaş durumu, çeşitli hastalıklar ve duruşmalara düzenli katıldığı gerekçesiyle tutuklanmamasına karar verdi. Karar sonrası derin bir üzüntü yaşadıklarını kaydeden mağdur avukatlarından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Adana Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı, "Bu sanıklar tutuklanmalıdır. Gereken her itirazı üst mahkemeye yapacağız" dedi.
Cinsel istismar, 2019 yılının temmuz ayında mağdur A.K.A.´nın ailesine dedesiyle görüşmek istemediğini söylemesiyle ortaya çıktı. Osmaniye´de uzun yıllardır mimarlık yapan A.A., iddiaya göre zaman zaman Adana´ya gelerek evli olan oğlu O.A. (35) ve gelini G.A.´nın (35) evi ya da boşandığı eşinin evinde o zaman 4 yaşında olan erkek torunu A.K.A. ile vakit geçirdi. Bir süre sonra çocuklarının içine kapandığını gören O.A. ve G.A. çifti, A.K.A.´nın dedesiyle yalnız kalmak istemediğini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Aile küçük çocuğa bunun sebebini sorduğunda ise dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönünde cevaplar aldı. Cevap karşısında şoke olan çift, A.A.´dan şikayetçi oldu. Geçen yıl 8 Mart´ta gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
`DEDEMLE OYNAMAM ÇÜNKÜ O ÜÇKAĞITÇI´
Adana 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında dava açılan A.A., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Salonda, mağdur çocuğun anne ve babası da hazır bulundu. A.A., daha önceki duruşmalarda olduğu gibi torununa istismarda bulunduğu iddiasının iftira olduğunu söyledi. Mağdur A.K.A.´nın ise dava sürecinde Çocuk İzleme Merkezi´nde alınan, "Arkadaşlarımla oyun oynarım ancak dedemle oyun oynamam. Çünkü o üçkağıtçı. Her gittiğimde de `gel oynayalım´ diyerek aynı şeyleri yapıyordu" ifadesini yinelediği belirtildi.
`28 YIL CEZA İLE SERBEST KALDI´
Mahkeme heyeti sanık A.A.´yı, `çocuğa nitelikli cinsel istismar´ suçundan 28 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yaş durumu, duruşmalara düzenli katılma ve çeşitli hastalıklar nedeniyle sanığın tutuklanmamasına karar verildi.
'TOPLUMSAL İNFİALE SEBEP OLABİLECEK BİR DURUM'
28 yıl hapis cezası alan sanığın tutuklanmamasını eleştiren mağdur avukatlarından UCİM Adana Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı, bu tür suçları işleyen kişilerin dışarıda serbest dolaşmaması gerektiğini söyledi. Avukat Sığırcı, "Bu suçtan 28 yıl hapis cezası almış bir sanığın tutuklanmamasının hukuken bir izahı yoktur. Her türlü itirazı yapacağız. Zaten savcılık bir önceki celse mütalaasında sanığın hükmen ceza alarak tutuklanmasını talep etmişti. Muhtemelen savcılık da itirazda bulunacak" diye konuştu.
YURT DIŞI YASAĞI VE İMZA ZORUNLULUĞU
Sanığın sadece yurt dışı yasağı ve ayda bir imza verme zorunluluğu olduğunu dile getiren Sığırcı, bu tür kararların toplum için de zararlı olduğunu kaydetti. UCİM olarak en başından itibaren yaptırımların ağırlaştırılmasını savunduklarını belirten Sığırcı, "Bu karar insanlarda ´28 yıl alsam da tutuklanmayacağım´ izlenimi yaratabilir. Olayın ilk başından itibaren bu tür sanıklar tutuklu yargılanmalıdır. Aile de perişan. İtirazımızın olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-02-16 09:03:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korsanların elinden kurtulan Türk denizci, yaşadıkları korku dolu anları anlattı
YEREL HABERLER Korsanların elinden kurtulan Türk denizci, ...
Alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
Alacak verecek kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgası: 2 yaralı
Çukurova’nın yabancı kursiyerleri
YEREL HABERLER Çukurova’nın yabancı kursiyerleri
Akdeniz´de `tropikal istila´  tehlikesi
YEREL HABERLER Akdeniz´de `tropikal istila´  tehlikesi
Doğru’dan Adana tarımı için öneriler Adana Çitfçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Adana IPARD kapsamına alınmalı" "Basınçlı kapalı sulama sistemine geçilmeli" "Adana Havalimanı kargo havalimanına dönüştürülmeli" "Adana narenciye araştırma enstitüsü kurulmalı"
YEREL HABERLER Doğru’dan Adana tarımı için öneriler Adana Çitfçiler ...
Adana’da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi ...
Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor Adana’da vatandaşlar portakal ve limon kabuklarını kurutarak kilosunu 5 liradan satıyor
YEREL HABERLER Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye ...
Adana´da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana´da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı
Prof. Dr. Taşova: “Seyircili müsabakalar tedbirlerin çöpe gitmesi anlamına gelir” Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, müsabakaların bir süre daha seyircisiz oynanması gerektiğini söyledi “Mutasyonlu virüsün gençler arasında yayıldığı söylendi” “Üniversitelerin açılmasında inisiyatif kurumlarda”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Taşova: “Seyircili müsabakalar tedbirlerin ...
Adana'da, 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da, 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
Samanlıktan sahte içki çıktı Adana'da samanlığa saklanmış 2 bin 600 litre sahte içki bulundu
YEREL HABERLER Samanlıktan sahte içki çıktı Adana'da samanlığa ...
Iskarta meyve kavgası: 3 yaralı Adana’da bir meyve suyu fabrikasından ıskarta meyve almak isteyen iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Iskarta meyve kavgası: 3 yaralı Adana’da bir meyve ...
Adana'da 56 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 56 silah ele geçirildi
Yüreğirli çiftçilere "traktör muayenesi" kolaylığı
YEREL HABERLER Yüreğirli çiftçilere "traktör muayenesi" kolaylığı
Akdeniz, tropik türlerin işgali altında Akdeniz tropikleşiyor, yabancı tür sayısı 600’e yaklaştı Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik: “Son yıllarda Akdeniz’e giren tür sayısında anormal artış var”
YEREL HABERLER Akdeniz, tropik türlerin işgali altında Akdeniz ...
Veteriner Hekim Köse: 'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist yapar´ düşüncesi tamamen yanlış
YEREL HABERLER Veteriner Hekim Köse: 'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist ...
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Türkiye'de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Türkiye'de uygulanan ...
Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç kalıyordum, kaçtım
YEREL HABERLER Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç ...
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı Polisten kaçan alkollü sürücü 1.43 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde polisten kaçan alkollü sürücü ...
Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti
Ceyhan’da yem kırma makinesinin altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Ceyhan’da yem kırma makinesinin altında kalan kişi ...
Adanaspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor - Adana Demirspor maçının ardından
Emrah Bayraktar: “Şehrin rengi kardeşlik oldu”
YEREL HABERLER Emrah Bayraktar: “Şehrin rengi kardeşlik oldu”